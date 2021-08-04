Dünyanın ilk vajina müzesi kendine yeni yer arıyor

Önyargıları yıkmak ve ziyaretçilere jinekolojik araştırmalar ışığında bilgi sunmak amacıyla Kasım 2019'da İngiltere'nin başkenti Londra'da açılan ve dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan vajina müzesi zor durumda.
We’d prefer not to air our linens in public (unless we’re showing you how vaginal acidity is normal). But we need to say something, and we need to ask your help. The pandemic has been rough for the entire museum sector. Now the Vagina Museum is at risk of becoming homeless.— Vagina Museum (@vagina_museum) August 2, 2021
Camden Pazarı'nın kendilerine en üst katta bir yer gösterdiğini ama oraya taşınırlarsa müze isminin yazılı olduğu tabelanın iyi görülemeyeceğinin altını çizdi, 'vajina' kelimesinin herkesçe görülebilir olması gerektiğini belirtti.
Bu sebeple Londra'da, merkez bölgelerden birinde, geniş, ceplerine uygun, tekerlekli sandalyedekilerin de rahatça girebileceği yeni bir yer arayan ve bağış çağrısı yapan müze yetkililerine destek yağdı. Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Zoe Williams olumlu mesajlar aldıklarını söyledi.
Save the Vagina Museum https://t.co/7xF6FKYkTA— Marc Collins (@MalkyDel) August 2, 2021
Camden Pazarı ise Vajina Müzesi'ne yeni ve daha geniş bir yer teklif edildiğini, müzenin bu mekana sıcak bakmadığını, yine de konuyu bir kez daha görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.
Müzenin kurucusu Florence Schechter "Bir penis müzesi olduğunu ama buna karşılık bir vajina müzesi olmadığını fark ettim. O yüzden de bunu yaptım" demişti.. İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te bir penis müzesi bulunuyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)