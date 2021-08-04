Dünyanın ilk vajina müzesi kendine yeni yer arıyor

İzlanda'daki penis müzesi karşısında boşluğu doldurmak ve kadın cinsel organıyla ilgili tabuları yıkmak adına 2019'da Londra'da açılan Vaijna Müzesi taşınmak için yardım istedi. Pandemi nedeniyle zor günler geçirdiklerini, kira sözleşmelerinin de sona yaklaştığını açıklayan müze yetkilileri hem kriterlerine hem de ceplerine uygun bir mekan arıyor.

Önyargıları yıkmak ve ziyaretçilere jinekolojik araştırmalar ışığında bilgi sunmak amacıyla Kasım 2019'da İngiltere'nin başkenti Londra'da açılan ve dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan vajina müzesi zor durumda.

We’d prefer not to air our linens in public (unless we’re showing you how vaginal acidity is normal). But we need to say something, and we need to ask your help. The pandemic has been rough for the entire museum sector. Now the Vagina Museum is at risk of becoming homeless. — Vagina Museum (@vagina_museum) August 2, 2021

Müze yetkilileri dün Twitter'dan yaptıkları paylaşımda, turistlerin uğrak noktası Camden Pazarı'nda bulunan yerlerinin artık küçük geldiğini, ayrıca kira kontratlarının bitmesine az kaldığını, bunun için alternatif bir mekan aradıklarını duyurdu. "Kirli çamaşırlarımızı ortaya dökmeyi istemezdik (vajinal asiditenin normal olduğunu anlatmaya çalışmadığımız müddetçe) ama bir şey söylememiz lazım. Yardımınıza ihtiyacımız var. Pandemi tüm müzecilik sektörünü zorladı. Vajina Müzesi de evsiz kalmakla karşı karşıya" diyen yetkililer, Camden Pazarı'nın kira kontratını yenilemediğini, müze binasını kıyafet dükkanına çevirmek istediklerini anlattı.

​Camden Pazarı'nın kendilerine en üst katta bir yer gösterdiğini ama oraya taşınırlarsa müze isminin yazılı olduğu tabelanın iyi görülemeyeceğinin altını çizdi, 'vajina' kelimesinin herkesçe görülebilir olması gerektiğini belirtti.

Bu sebeple Londra'da, merkez bölgelerden birinde, geniş, ceplerine uygun, tekerlekli sandalyedekilerin de rahatça girebileceği yeni bir yer arayan ve bağış çağrısı yapan müze yetkililerine destek yağdı. Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Zoe Williams olumlu mesajlar aldıklarını söyledi.

Save the Vagina Museum https://t.co/7xF6FKYkTA — Marc Collins (@MalkyDel) August 2, 2021

​Camden Pazarı ise Vajina Müzesi'ne yeni ve daha geniş bir yer teklif edildiğini, müzenin bu mekana sıcak bakmadığını, yine de konuyu bir kez daha görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.

Müzenin kurucusu Florence Schechter "Bir penis müzesi olduğunu ama buna karşılık bir vajina müzesi olmadığını fark ettim. O yüzden de bunu yaptım" demişti.. İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te bir penis müzesi bulunuyor.