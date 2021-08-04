Pandemiyle mücadele sayesinde değeri anlaşılan sağlık sisteminden 6 kadın için Barbie rol model serisi çıkarıldı

Kadın güzelliği algısını Batı klişelerine uygun şekilde çocuklara dayatmakla eleştirilen Barbie bebekler, bu kez koronavirüs pandemisiyle mücadele sayesinde spot ışıklarının çevrildiği sağlık sisteminin önde gelen kadınlarını onurlandırmak için şekillendirildi. Oxford-AstraZeneca aşısının mucidi Sarah Gilbert'in de Barbie versiyonu üretildi.

Oxford Üniversitesi'nin geliştirip AstraZeneca'nın ürettiği Britanya menşeli koronavirüs aşısının mucidi profesör Sarah Gilbert Beyonce, Marilyn Monroe ve Eleanor Roosevelt ile aynı kulübe katıldı. Oxford Üniversitesi profesörünün artık kendisinin hık demiş burnundan düşmüş bir Barbie bebeği var.

Meet the vaccine Barbie! AstraZeneca jab pioneer and Covid pandemic scientists are immortalised as dolls https://t.co/VUbYwBZHlb — Daily Mail Online (@MailOnline) August 4, 2021

Genelde kadın güzelliği algısını Batı klişelerine uygun şekilde çocuklar ve ergenlere dayatmakla eleştirilen Barbie bebekler, bu kez koronavirüs pandemisiyle mücadele sayesinde spot ışıklarının çevrildiği sağlık sisteminin önde gelen kadınlarını onurlandırmak için şekillendirildi.

Oyuncak şirketi Mattel, tıp ve sağlık alanında öne çıkan 6 kadın için Barbie 'rol model' serisini çıkardı.

Sarah Gilbert, a 59-year-old professor at #Oxford University and co-developer of the Oxford/AstraZeneca vaccine, is one of six women in the #Covid19 fight who have new Barbies modeled after themhttps://t.co/ktbi0rGBUv — IE Lifestyle 😷 (@lifestyle_ie) August 4, 2021

Kumral saçları, büyük siyah çerçeveli gözlükleri, lacivert ceket-pantolonu ve beyaz bluzuyla kendisinin minyatürünü çalışma masasına yerleştiren Dame Sarah Gilbert, Mattel'e verdiği röportajda, "Bana benzer bir Barbie bebek yaratılması çok tuhaf" dedi.

Barbie of Oxford Covid vaccine designer Dame Sarah Gilbert created https://t.co/XThLDcL9ZJ — BBC News (UK) (@BBCNews) August 3, 2021

"Umarım kızların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında kariyer yapmasının daha normal hale gelmesine katkısı olur" temennisinde bulunan 59 yaşındaki kadın profesör, bebeğinin yapılması karşılığı Mattel'in genç kızları bilimsel kariyere teşvik eden WISE (Bilim ve Mühendislikteki Kadınlar) isimli kar amacı gütmeyen STK'ye bağışta bulunmasını sağladı.

© REUTERS / UNIVERSITY OF OXFORD Oxford-AstraZeneca aşısının mucidi Sarah Gilbert, kendisini onurlandırmak için Barbie bebek çıkarılmasını "Gelecek kuşaklardaki kızlara bilim kariyeri yapmaları için esin kaynağı olmayı ve bebeğimi gören çocukların bilimin dünyaya yardım etmek için yaşamsal önemde olduğunu anlamalarını umuyorum" diye değerlendirdi.

ABD'nin New York kentinin Brooklyn ilçesindeki Wycoff Hastanesi'nde ilk Kovid hastasına müdahale eden acil servis hemşiresi Amy O'Sullivan, Las Vegas'da ayrımcılıkla mücadele eden doktor Audrey Cruz, Kanada sağlık sisteminde sistematik ırkçılıkla mücadele eden Toronto Üniersitesi psikiyatristi Chika Stacy Oriuwa, Brezilya'daki koronavirüs varyantının genomunun dizilenmesinin başını çeken biyomedikal araştırmacısı Jaqueline Goes de Jesus, pandemi mücadelesinin ön saflarındaki çalışanların yıkayıp yeniden kullanılabileceği cerrahi önlük bulan Avustralyalı doktor Kirby White, kendilerine benzer Barbie bebekle onurlandırılan diğer kadınlar.

Mattel yöneticisi Lisa McKnight, "Barbie, pandemide öncephede çalışanların muazzam fedakarlıklarını tanıyor. Çabalarına ışık tutmak için hikayelerini paylaşıyor ve gelecek nesle ilham vermek için Barbie'nin platformundan yararlanıyoruz" açıklamasını yaptı.