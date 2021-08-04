Ege'de hava sıcaklığı rekora yakın seviyede

Termometrelerin 40 dereceyi geçtiği Ege kentlerinde, öğle saatlerinde sokak ve caddelerdeki insan yoğunluğunun azaldığı gözlendi.
İzmir'de dışarıda vakit geçiren vatandaşların, parklarda gölgelik alanlara sığındığı, bazı çocukların da süs havuzlarında yüzdüğü görüldü.
Öte yandan birkaç gündür rekor seviyelerde seyreden hava sıcaklıklarının, cuma gününden itibaren 40 derecenin altına düşeceği öğrenildi.
Sıcaklıklar Aydın'da 43.5, Manisa'da 42.9, Denizli'de 40.8, İzmir'de 3.6 ve Uşak'ta 36.1 derece olarak seyrediyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)