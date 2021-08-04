Rosturizm: Manavgat'taki trafik kazasında yaralanan 6 Rus vatandaşının hastanedeki tedavisi devam ediyor

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm), Manavgat'taki trafik kazasında yaralanan 6 Rus vatandaşının hastanede tedavi görmeye devam ettiğini ve gereken tıbbi yardımın eksiksiz olarak sunulduğunu açıkladı.

Rosturizm, önceki gün ülkelerine dönmek üzere havalimanına doğru ilerlerken Manavgat'ta yaşanan kazada yaralananların son durumu hakkında bilgi verdi.

6 Rus vatandaşının hastanede tedavi görmeye devam ettiğini ve gereken tıbbi yardımın eksiksiz olarak sunulduğunu belirten Rosturizm, 1 yaralının yoğun bakımdan normal odaya alındığını, 3 yaralının durumunun ise ağır olduğunu ve yoğun bakımda tutulduklarını kaydetti.

Rosturizm, durumu ağır olan tüm yaralıların daha iyi koşullarda tedavi alabilmesi için Antalya Devlet Hastanesi'ne nakledildiğini aktardı.

Rosturizm'e göre dün taburcu olduktan sonra yeniden hastanede tedavi edilmesi gerektiği belirlenen 2 Rus Antalya'da bulunuyor.

Taburcu edilenler, masrafları tur operatörüne ait olmak üzere Side'deki bir otele yerleştirilirken iki Rus ülkelerine döndü, 10 Rus ise bugün ülkelerine dönecek.

Bu arada tur operatörü, yaralıların akrabalarının Türkiye'ye gelmesini organize etti. Bu kapsamda ilk grup, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın bir psikoloğu eşliğinde Antalya'ya geldi. Diğer grubun bugün gelmesi bekleniyor.