Kayıt
18:47 05 Ağustos 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Kahvehane-kıraathane-normalleşme-koronavirüs

    '2 doz aşı olmayanı kahvehanelere almayacağız' diyen federasyon başkanından geri adım: 'Sadece tavsiye'

    © İHA
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (933)
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/1044630734_0:119:3080:1851_1200x675_80_0_0_58fc784153f745083d8b59cff73c16e6.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202108051045169591-2-doz-asi-olmayani-kahvehanelere-almayacagiz-diyen-federasyon-baskanindan-geri-adim-sadece-tavsiye/

    Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, dün, "2 doz aşı olmayanları kahvelere almayacağız" demişti. Ağaoğlu bugün yaptığı açıklamada ise "Bu karar için bir yasal yetkimiz yok. Bu bir tavsiyedir. Biz tekrar kapanmak istemiyoruz" diyerek geri adım attı.

    Aşı randevusuna ve aşılamaya gidilmemesi kahveci esnafını harekete geçirdi. Kahvehane, kıraathane ve kafeler için federasyon, yaptırım kararı aldı.

    Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, dün yaptığı açıklamada 2 doz aşısını olmayanların kahvehanelere alınmayacağını söyledi.

    Ancak Ağaoğlu kesin bir dille yaptığı açıklamanın üzerinden 24 saat geçmeden yeni bir açıklama yaparak, alınan kararın tavsiye niteliğinde olduğunu söyledi.

    Murat Ağaoğlu, "Bizim kararı uygulamak için bir yetkimiz yasal olarak yok. Bu bir tavsiyedir biz tekrar kapanmak istemiyoruz. Biz diyoruz ki işyerlerimizde E-Devlet'ten bakarak ikinci doz aşısını olanları alırsak, maske mesafe temizliğin dışında iş yerlerine giren arkadaşlarımızın aşısını kontrol edersek bu hastalık yayılmaz. Yine de aşısını olmadan gelenler olabilir, ben girebilirim diyebilir. İş yeri sahiplerimiz 20 Ağustos'tan itibaren müşterilere tavsiyede bulunursak ' E- Nabız'dan bakacağız, aşısını olmayanları kahveye almayacağız' gibi bir baskımız olursa en azından hastalığın yayılmasına etkimiz olur" diye konuştu.

    'Aşı olmadım, olmayı da düşünmüyorum'

    Henüz aşı olmadan kahvehaneye gelen Selman Tan, "Aşı olmadım, olmayı da düşünmüyorum. Kahvehanede böyle bir kararın olması bir zulümdür yani hak mı bu? Ben olmak zorunda mıyım? Kendi isteğim olmadığı sürece kanunda insana iğne yapma hakkı yoktur. Aşı olmamak sağlığımı tehdit edebilir, ilaç firması ilacın arkasında duruyorsa aşı olurum. Yasa çıkarsa gelmem kahveye ama istediğim yere giderim. Ancak yasa çıkarsa bu yasağı kabul ederim" dedi.

    'Yanıma aşı olmayanı oturtmam'

    Çift doz aşısını olan ve kıraathanede vakit geçiren Sedat Batıefe, "Bu karar insanların sağlığını korumak için çok ideal bir karar. Başka türlü koruma şansımız yok. Benim ailem diyabet hastası iki doz aşı oldu, hiçbir sıkıntı yaşamadı. Aşı olmayanları bilmiyoruz o yüzden bir tedirginlik var. Yanıma aşı olmayan bir kişi otursa, oturtmam 'Benden uzak kal derim" ifadelerini kullandı.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (933)
    Etiketler:
    Türkiye, Kovid-19, Koronavirüs, vaka sayısı, Kahve, kahvehane, Kıraathane, Aşı, giriş, Murat Ağaoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yerleşim yerlerindeki besiciler hayvanlarına gerekli müdahaleyi yapıyor, büyükbaş, küçükbaş hayvanlarla kedi ve köpekleri hızlı bir şekilde yangın bölgesinden uzaklaştırmaya çalışıyor
    Türkiye'deki orman yangınlarından etkilenen hayvanlar
    Karikatür
    Taliban'ın Leşkergah kuşatmasını, ABD'nin baskısıyla Afgan hükümetinin bıraktığı Taliban mahkumlarından biri yönetiyor
    Kuzey Akım 2
    Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet