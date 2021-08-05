İstanbul'da kaybolan Rus öğrencinin babası: Kaybolduğu gün Büyükada'da bulunuyordu

20 yaşındaki oğlunun bulunması için yapılan arama çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'ye gelen Ragin, Russia Today (RT) televizyonuna son durum hakkında bilgi verdi.

Makar'ın kaybolduğu gün Büyükada'da bulunduğunu kaydeden baba Ragin, arama çalışmalarına hem polislerin hem de yerel sakinlerin katıldığını belirtti.

Ragin, "Oğlum içe dönüklüğü nedeniyle bazı konularda naifti ve diğer insanların etkisi altına girmiş olabilir. Halbuki ona İstanbul'dan nelerden kaçınması gerektiğini, iletişimden kaçarak, bazı yerlere gitmeyerek manipülasyondan korunma yollarını anlatmıştım" dedi.

Ragin, "Tüm bunlar teorideydi ancak Makar'ın başka bir ülkede olası manipülasyonlara karşı koyma deneyimi yoktu" diye ekledi.

16 Temmuz’da İstanbul’a gelen Makar Ragin, 29 Temmuz’da öğrenim gördüğü Vilnius’a dönmesi gerekiyordu. Ragin, Fatih'te kaldığı otelden 28 Temmuz'da çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamış, eşyaları ve belgeleri ise otelde kalmıştı.

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Rus diplomatlar, emniyet kurumlarına başvurarak Ragin’in kaybolduğunu bildirdi. Konsolosluk çalışanları, Ragin’i aramak için İstanbul’a gelen ailesi ile de irtibat halinde.