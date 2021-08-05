İngitere’de 16 yıl önce koronavirüsle mücadele için geliştirilen planın kaybolduğu ortaya çıktı

The Independent’in haberine göre, 2005 yılında SARS koronavirüsü ile mücadele için İngiltere’de geliştirilen ve o zamandan beri kayıp olan salgınla mücadele stratejisi şimdi gün yüzüne çıktı.

Planın mimarlarından biri, “O zamanlar nerelerde kaybolduğunu anlayamıyorum” itirafında bulundu.

Habere göre o zaman oluşturulan belgede kişisel tecrit uygulaması, vatandaşların hareketlerinin kısıtlanması gibi tavsiyeler yer alıyordu, ayrıca test yapma gerekliliği, hastalarla temas edenlerin takibi ve kişisel koruyucu gereç stoklarının arttırılması gibi hususlardan bahsediliyordu.

Buna ek olarak plan, enfeksiyonun ‘aşırı yayılması’ tehdidi, ayrıca mekanların etkin bir şekilde ilaçlanması ve havalandırılması gibi yöntemlerle bu senaryodan kaçınmanın yolları ile ilgili ayrı bir madde içeriyordu.

'On binlerce hayat kurtarabilirdik'

İngiliz hükümetinin eski bilim danışmanı Prof. Sir David King’in açıklamasından alıntı yapılan haberde,ifadelerine yer verildi.

Makalede ayrıca 2020’nin kış döneminde İngiltere yönetiminin Kovid-19 salgınını durdurmanın yollarını ararken ‘sıfırdan başladığı’ ifade edildi. Kaynaklardan biri ise gazetecilere verdiği demeçte, yetkililerinin ‘ülkeye ulaşmayacaklarından’ emin oldukları için bu tür enfeksiyonlara reaksiyon planlarından vazgeçtiklerini ifade etti.

İngiltere’de salgının başlangıcından bu yana yaklaşık 5.95 milyon yeni koronavirüs vakası tespit edilmiş durumda.