Rusya, hayvanlara uygulanan Kovid-19 aşısını yurt dışında tescil ettirmeyi planlıyor

Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Sağlığı İzleme Servisi (Rosselhoznadzor), hayvanlara uygulanan koronavirüs aşısı Carnivac-Cov’u yurt dışında tescil ettirmeyi planladığını açıkladı. Bu amaç doğrultusunda Almanya, Yunanistan, Polonya, Avusturya, Kazakistan, Tacikistan dahil bir dizi ülkeye aşı örnekleri gönderilecek.

Rosselhoznadzor’dan yapılan açıklamada, hayvanları hastalıktan korumak üzere geliştirilen dünyanın tek aşısı Carnivac-Cov’un yurt dışında tescil ettirilmesinin planlandığı, bu amaç doğrultusunda Almanya, Yunanistan, Polonya, Avusturya, Kazakistan, Tacikistan dahil bir dizi ülkeye aşı örnekleri gönderileceği belirtildi.

Kurumun sitesinde yayınlanan açıklamada, “Bilim insanları, aşının etkinliğinin araştırılması için Avrupa Birliği (AB) ülkelerine bilimsel amaçlarla Carnivac-Cov aşısından bir parti ulaştırmaya hazır” ifadelerine yer verildi. Uzmanlara göre Rus aşısına özellikle kürk çiftçiliğinin gelişmiş olduğu AB ülkeleri ilgi gösterdi.

Rosselhoznadzor yetkilileri daha önce evcil hayvanların koronavirüse karşı toplu halde aşılanmasının gerekli olduğunu düşünmediklerini açıklamıştı.

Hayvanları hastalıktan korumak üzere Rosselhoznadzor bilim insanları tarafından geliştirilen dünyanın ilk ve tek aşısı Carnivac-Cov, 31 Mart 2021’de Rusya’da tescil edilmişti.

Rosselhoznadzor daha önce hayvanlara yönelik Rus Kovid-19 aşısına Arjantin, Güney Kore, Japonya, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve diğer bazı ülkelerin ilgi duyduğunu açıklamıştı.