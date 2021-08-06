Taksim Meydanı’nda şaka yapan TikTok fenomeni tepki çekti

İstanbul'da yaşayan bir TikTok fenomeni, sosyal medya hesabında paylaşacağı şaka videosu için arkadaşlarıyla birlikte Taksim Meydanı’na geldi.

Elinde bulunan boş kolilerle vatandaşların yanına gidip adres sorarken birbirlerine bantlı yapışık kolileri vatandaşların üzerine düşürüyormuş gibi gösterdi.

Arkadaşlarının yardımıyla o anları kayıt altına alan sosyal medya fenomenine bazı vatandaşlar sert tepki gösterdi. Fenomenin yaptığı şaka ve topladığı tepkiler kameraya yansıdı.

Öte yandan, bazı sosyal medya kullanıcıları, görüntülerin kurgu olduğunu iddia etti.