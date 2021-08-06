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    Apple, iCloud üzerinden çocuk istismarı görüntülerini tespit edebilecek

    © Fotoğraf : Pixabay
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    Apple, iPhone cihazlarına iCloud üzerinden yüklenen çocuk istismarı fotoğraflarını tespit edecek ve bu kişileri kolluk kuvvetlerine bildirecek. Bazı güvenlik uzmanları ise bu sistemin vatandaşlarını gözetlemek isteyen hükümetler de dahil olmak üzere, kötüye kullanılabileceğini söylüyor.

    ABD'li teknoloji devi Apple, iPhone model cep telefonlarına çocuk istismarlarının tespiti için ürettiği ve iCloud'daki görüntüleri tarayan bir yazılım yüklemeyi amaçlıyor.

    Apple’ın 'neutralMatch' olarak adlandırdığı sistemi bu haftanın başlarında bazı ABD’li akademisyenlere ayrıntılı olarak anlattığı ve planın ilerleyen günlerde daha geniş çapta duyurulacağı söyleniyor.

    Yapılan açıklamalara göre, sistemin yasa dışı görüntüleri tespit ederek, istismarla ilgili materyallerin doğrulandığı takdirde, güvenlik güçleri ile iletişime geçeceği belirtildi.

    iCloud’a yüklenen her fotoğrafa, şüpheli olup olmadığını belirten bir "güvenlik değeri" verileceği ve belirli sayıda fotoğrafın şüpheli olarak işaretlendiğinde, Apple’ın tüm şüpheli fotoğrafların şifresinin çözülmesini ve yasa dışı materyallerin saptanmasını sağlayacağı aktarıldı.

    Sistemin fotoğrafları tararken, çocuk cinsel istismarına ilişkin resimlerin bulunduğu bir veri tabanındaki fotoğraflarla karşılaştırılacağı ve planın başlangıçta yalnızca ABD’deki mobil cihazlara uygulanmasının beklendiği belirtildi.

    Güvenlik araştırmacıları ise, Apple’ın çocuk istismarı ile mücadele çabalarını desteklerken, dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin vatandaşlarının kişisel verilerine, orijinal amacın çok ötesinde erişim sağlama riskinden endişe duyduğunu belirtti.

    Araştırmacılar, sistemin şu anda çocuklara yönelik cinsel istismarı tespit etmek için tasarlanmış olmasına rağmen, terör veya protestolardaki hükümet karşıtı işaretler gibi diğer hedeflenen görüntü ve metinleri taramak için de kullanılabileceğini ifade etti.

    'Fikir dehşet verici'

    Cambridge Üniversitesi’nden Güvenlik Mühendisliği Profesörü Ross Anderson, “Kesinlikle dehşet verici bir fikir, çünkü telefonlarımız ve dizüstü bilgisayarlarımızın dağıtılmış toplu bir gözetimine yol açacak" dedi.

    Johns Hopkins Üniversitesi'nden kriptografi uzmanı Matthew Green, kötü niyetli kişilerin bazı kişilere çocuk istismarı fotoğrafı göndererek sistemi aktive edebileceğini ve suçsuz kişilerin başının derde girebileceğini belirtti. 

    Ayrıca bazı güvenlik uzmanları, Apple'ın böyle bir uygulamaya geçtiği takdirde hükümetlerin de bu bilgilere ulaşabileceğini söylüyor.

    Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi'nin Başkanı ve CEO'su John Clark ise yeni uygulamayı destekleyerek, "Apple ürünlerini kullanan çok sayıda insan varken, bu yeni güvenlik önlemleri çocuklar için hayat kurtarıcı bir potansiyele sahip" dedi. 

    Apple ise uygulamanın 'kullanıcı gizliliğini bozmayan, dikkatle düşünülmüş bir yenilik' olduğunu belirtti. 

    Etiketler:
    iPhone, Apple, Icloud, çocuk istismarı
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