Kayıt
15:34 06 Ağustos 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Manavgat Sercan Bayar ve köpeği Aslan

    Yangında kaybolan köpeği, 4 gün sonra geri döndü: Geri gelince bir saat ağladım, sarıldık

    © İHA
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/1045178723_0:320:3073:2048_1200x675_80_0_0_da460f69c6f8ffe70b3901089b563ec9.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202108061045178842-yanginda-kaybolan-kopegi-4-gun-sonra-geri-dondu-geri-gelince-bir-saat-agladim-sarildik/

    Manavgat’ta çıkan orman yangınında evi küle dönen Sercan Bayar, can dostum dediği köpeği Aslan'ı kaybetti. Günlerce dağlarda aradığı köpeği, 4 gün sonra kendi kendine sapa sağlam eve geldi. Bayar, yaşadığı mutluluğu "Geri geldiğini görünce 1 saat boyunca ağladım. 1 saat sarıldık, oynadık" diyerek anlattı.

    Manavgat’ta 28 Temmuz günü başlayan orman yangınlarında en çok etkilenen bölgelerden biri olan Kalemler Köyü’nde yaşayan Sercan Bayar, yangında evini, arabasını, hayvanlarını ve birçok şeyini kaybetti.

    Bayar’ı en çok üzen şey ise yangının başladığı esnada alevleri görüp can havliyle kaçan köpeği Aslan oldu. Bayar, alevler kontrol altına alındıktan sonra 3 gün boyunca köpeğini dağlarda aradı.

    6 yıllık 'can dostum' dediği köpeği Aslan’ın artık öldüğünü düşünen Bayar, yangının 4. günü gözlerine inanamadı. Köpeği Aslan, kaybolduktan 4 gün gün sonra eve sapa sağlam döndü. 4 gün sonra gelen Aslan’ı görünce göz yaşlarını tutamayan Bayar, saatlerce köpeğiyle oynayıp hasret giderdi.

    ‘Kurşun yaralarıyla bulmuştum, iyileştikten sonra gitmedi’

    Köpeğini 6 yıl önce kurşun yaralarıyla bulduğunu söyleyen Bayar, şunları paylaştı:

    "Burada kendim iyileştirdim. 4 gün boyunca su içmedi. 4. gün su içmeye başladı. Artık sırtı iltihaplanmıştı, beli yoktu neredeyse. Onları temizledim 15-20 gün boyunca tedavi ettim. Her gün pansuman yaptım. İyileştikten sonra da bir daha gitmedi buradan. O yüzden ciğerim yanıyor. Bütün hayvanlarımın benim için farklı bir hikayesi var. Hepsine çocuğum gibi bakarım. Köpeğim 6 yıldır benimle birlikte."
    ‘Güzellikler arka arkaya geldi'

    Köpeği geri geldiğinde sevinçten ağladığını belirten Bayar, "Güzellikler arka arkaya geldi. Ciğerimi yakan şey gözümün önünde kurtaramadığım hayvanlarımdı. Birinci gün oğlağım, ikinci gün ineklerim, üçüncü gün diğer oğlağım, dördüncü gün de köpeğim geri geldi. En çok köpeğimin gidişi beni üzüyordu. Onu ben ölümden döndürdüm ikinci bir ölüme terk etmek istemiyordum. Şanslıymış kendi geldi. Geri geldiğini görünce 1 saat boyunca ağladım. 1 saat sarıldık, oynadık" şeklinde konuştu.

    Etiketler:
    Köpek, Manavgat, Orman yangını, Ağlamak
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yerleşim yerlerindeki besiciler hayvanlarına gerekli müdahaleyi yapıyor, büyükbaş, küçükbaş hayvanlarla kedi ve köpekleri hızlı bir şekilde yangın bölgesinden uzaklaştırmaya çalışıyor
    Türkiye'deki orman yangınlarından etkilenen hayvanlar
    Karikatür
    Elon Musk: Rus teknolojisinden esinleniyorum
    Kuzey Akım 2
    Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet