İstanbul'u kül bulutu sardı

İstanbul, Aydın, İzmir gibi çeşitli illerde kül bulutu oluştu. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, sosyal medyadan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu durumun nedeninin Yunanistan'daki orman yangınları olduğunu söyledi.

Kadıoğlu, "Turuncu gökyüzünün nedeni Yunanistan'dan gelen sınır tabakadaki rüzgarlar. Güneş ışığında 7 renkten ilkleri saçıla saçıla geriye turuncu ve kırmızı renk kaldı. Biz de onu görüyoruz" dedi

NTV'nin haberine göre, İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, İzmir, Aydın, Çanakkale ve İstanbul civarındaki turuncu gökyüzünün nedeni Yunanistan'dan gelen sınır tabakadaki rüzgarlar olduğunu açıkladı.