Ayının sahibiyle yemek yediği görüntüleri izleyenler hayran kaldı

Rusya’nın Samara bölgesindeki bir evde sahibi ile birlikte yemek yiyerek çizgi film izleyen Balu adındaki ayının görüntülerinin yer aldığı video, YouTube’da izleyenleri hayran bıraktı.

YouTube’da 'Ayı en iyi arkadaşıyla yemeklerin keyfini çıkarıyor' başlığıyla yayınlanan ve temmuz ayı sonlarında Rusya’nın Saratov bölgesinde çekildiği belirtilen videoda adamın ayıyı elleriyle masada bulunan sucuk, meyve ve diğer yiyeceklerle nasıl beslediği görülüyor.

Ayının sahibi adam paylaşımının altına, “Hergün aktif oyunlar ve yürüyüşten sonra Balu adındaki ayımız, bir şeyler atıştırırken en sevdiği çizgi filimleri izlemeye bayılıyor” diye yazdı.

Rusya’da kaydedilen videoyu çok beğendiklerini gösteren yorumlar yapan yabancı kullanıcılardan Sarah Walton, “Maşa ve Ayı’yı izliyorlar! Çok keyifli” diye yazarken, Anthony Man adlı kullanıcı, "Sevimli ayıları severim”, bir başka kullanıcı Rhys Weertman ise, “Harika görünüyorlar” yorumunu yaptı.