Ege Denizi'nde 4.2 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, 4.4 büyüklüğündeki sarsıntı saat 22.57'de ve 6.55 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 31,98 kilometre olarak ölçüldü.

Bilgilendirmeye göre, 4.4 büyüklüğündeki sarsıntı da saat 23:42'de ve 22.03 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 34.87 kilometre olarak ölçüldü.