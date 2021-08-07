Kuzey Karolina'da 'insan dişli' balık yakalandı: 'Tadı da güzeldi'

ABD'de bir balıkçının yakaladığı 'insan dişli balık' görenleri şaşırttı. 'Sheepshead' türünde olduğu tespit edilen balığın fotoğrafı sosyal medyada ilgi çekti.

NTV'nin haberine göre ABD'de insan dişlerine sahip olan nadir bir balık yakalandı. Balığın fotoğrafı, Kuzey Carolina’nın Nag’s Head kasabasında balıkçılık faaliyetlerinin yapıldığı bir yer olan 'Jennette Pier' sayfası tarafından Facebook'ta paylaşıldı.

Balığın, avlarını çiğneyebilmek için birkaç sıra azı dişi olan “sheepshead” türünde olduğu tespit edildi.

Balığın isminin, ağzının bir koyunun ağzına benzemesinden geldiği söyleniyor.

Balık, bölgedeki iskeleye düzenli olarak giden Nathan Martin tarafından yakalandı. Martin, dişlerle dolu bir ağızla yüz yüze geldiğinde bir bunun bir “sheephead” olmasını umduğunu söyledi.

Balığı yakalamanın güzel bir mücadele olduğunu söyleyen Martin, "tadı da çok güzeldi" dedi.