14 yaşındaki çocuk, odasında silahla vurulmuş olarak bulundu

Diyarbakır'da 14 yaşındaki genç kız, karnından silahla vurulmuş olarak bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kızın tedaviye alındığı belirtildi.

Diyarbakır'daki olay, dün Bağlar ilçesinde meydana geldi. A.K., çatıda iş yaptığı sırada, alt kattan silah sesi duydu. Hemen aşağı inen A.K., kızı H.K.’yi odasında karnından tabancayla vurulmuş buldu.

DHA'nın aktardığı haberde, annenin ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralı H.K.’yi ilk müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırdı. H.K.'nin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.