Ataşehir'de E-5 karayolunda seyir halindeki bir otomobil yandı

D-100 karayolu Yenisahra mevkii Kadıköy istikametinde Yeliz Ceylan’ın kontrolündeki otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. Sürücü aracı acil şeridine çekerek araçtan inerek yangına müdahale etmek istedi.
Alevler kısa sürede büyüyerek otomobilin tamamının yanmasına sebep oldu. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay erine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak itfaiye ekiplerinin gelmesi beklendi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, kapanan yol nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.
Ataşehir'de E-5 karayolu üzerinde seyir halindeki bir otomobil yandı https://t.co/xzOALbldoC pic.twitter.com/eEAKIkFvdI— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 7, 2021
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