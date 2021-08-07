Antalya'da anne ve kızı evlerinde ölü bulundu

Antalya'da polisin ihbar üzerine gittiği evde, anne ve kızının cansız bedenleri bulundu.
Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir apartmanın 2. katından kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine eve polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis, eve pencereden girdi
Polis ekipleri, itfaiye merdiveniyle pencereden eve girdi.
71 yaşındaki Müşerref Şeber ile kızı 42 yaşındaki Semra Pişkin'in farklı odalarda cesedi bulundu.
Ekiplerin, evdeki incelemeleri sürüyor.
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