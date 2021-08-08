Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ilk: 'Uzay Olimpiyatları'

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan astronotlar ve kozmonotlar, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nı kutlamak için istasyonda ilk defa 'uzay olimpiyatlarını' gerçekleştirdi. Soyuz Ekibi ve Dragon Ekibi olarak ikiye ayrılan astronot ve kozmonotlar, karşılıklı uzay oyunları oynadı.