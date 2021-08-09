İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Sabiha Gökçen paylaşımı: 'Dünyanın ilk kadın pilotlarından birine saygıyla'

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki orman yangınlarına müdahale etmek için gelen yangın söndürme uçağının kadın pilotunu 'Sabiha Gökçen'in fotoğrafı ve mesajıyla' övdü.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla Dalaman'daki hava müdahale yönetim merkezini ziyaret etti. Yangın söndürme ekipleriyle görüşen Pakdemirli, Türkiye'ye Canadair CL-415 tipi uçaklarla desteğe gelen İspanyol pilotlara da teşekkür etti.

Öte yandan İspanya’nın Ankara Büyükelçiliği, “İspanya Türkiye’yle” hashtagli mesajında dünyanın ilk kadın pilotlarından Sabiha Gökçen’in fotoğrafını paylaşarak “Milyonların önünü açan, dünyanın ilk kadın pilotlarından birine saygıyla!!! Tanıtılmaya ihtiyacı yok, O dünyaca ünlü” ifadelerini kullandı.

İspanya Büyükelçiliği, ilk mesajında ise Türkiye’deki yangınlara müdahale etmek için gelen yangın söndürme uçağının kadın pilotunun fotoğrafını paylaşarak “Cesur kadın pilot itfaiyecilerimize, mürettebatımıza ve personelimize saygıyla! Seninle gurur duyuyoruz!” ifadeleri yer aldı. Paylaşımda ayrıca Avrupa Birliği, İspanya ve Türkiye bayrakları yer aldı.

Homage to one of the first women pilot in the world, paving the way of millions to come💪💪💪!!!! She needs no introduction, she is world famous.#SpainwithTurkey 🇹🇷🇪🇦🇹🇷🇪🇦 pic.twitter.com/jmIEA5BQ8Z — España en Turquía (@EmbEspTurquia) August 8, 2021

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