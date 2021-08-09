Uğurtan Sayıner'in adı, Çankaya'da parka verilecek

Çankaya Belediyesi, 1989 - 2002 yılları arasında yayınlanan 'Bizimkiler' dizisinde Cemil karakterine hayat veren ve haziran ayında vefat eden tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner'in adını, yeni yapılan parklardan birine verme kararı aldı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, halkın sevgisini kazanan sanatçıların gelecek nesiller tarafından da hatırlanmasını amaçladıklarını söyledi.

Çankaya'nın yeşile ve doğaya büyük önem verdiğini söyleyen Taşdelen, "Her yıl ilçemizin yeşiline yeşil katıyor, onlarca yeni park açılışı yapıyoruz. Tüm gücümüzle çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz" dedi.