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    Duvara çizdiği resmin tahrip edilmesine tepki gösterdi: ‘Umarım mutlu olmuşsundur canım kardeşim’

    Duvara çizdiği resmin tahrip edilmesine tepki gösterdi: ‘Umarım mutlu olmuşsundur canım kardeşim’

    © DHA
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    https://tr.sputniknews.com/yasam/202108091045198175-duvara-cizdigi-resmin-tahrip-edilmesine-tepki-gosterdi-umarim-mutlu-olmussundur-canim-kardesim/

    Antalya'nın Kaleiçi sokaklarında, kullanılmayan yapıların duvarlarından bazıları, grafitilerle süslendi. Duvara çizdiği kadın resmine bıyık yapıldığını gören Aybars Yücel, "Umarım bıyık yaptığın için çok mutlu olmuşsundur canım kardeşim. Eline sağlık. Sana o duvarı boyadığım günü ve o duvarın hikayesini anlatayım, belki utanırsın" dedi.

    Son yıllarda özellikle turizm kentlerinde yaygınlaşan ve görüntü kirliliği oluşturan duvarlar üzerine yapılan resimler hem görsel güzellik oluşturuyor, hem de yerli ve yabancı turistler için fotoğraf çekim noktasına dönüşüyor. 

    Antalya'nın önemli turizm noktalarından olan tarihi Kaleiçi sokaklarında terk edilmiş veya kullanılmayan yapıların duvarlarından bazıları, resimlerle süslendi. Ancak Aybars Yücel’in çizdiği duvar resimlerinden biri tahrip edildi. 

    ‘Umarım bıyık yaptığın için çok mutlu olmuşsundur canım kardeşim’

    Çizdiği kadın resmine bıyık yapıldığını gören Aybars Yücel, “Umarım bıyık yaptığın için çok mutlu olmuşsundur canım kardeşim. Eline sağlık. Sana o duvarı boyadığım günü ve o duvarın hikayesini anlatayım, belki utanırsın. 2018 Temmuz ayında sırtımda 80 tane spreyle Antalya'ya geldim. Bilen bilir, sponsorum yoktur ve 1 tane sprey 400 mililitreden ağırlığını siz hesaplayın. O ağırlıkla Antalya'daki 7 sokağı renklendirdim. Kalan boyamla o duvarı yaptım ve saçı yarım kaldı, boyam bitti. Öğlen insanlar dışarı çıkmıyor, sorun yaşamayayım diye öğle vaktini seçtim. Buna rağmen tabi sorun yaşadım. O sıcakta delisiyle uğraşan biz, susuz kalan biz, çilesini çeken, sırtı ağrıyan, her şeyi yaşayan biz" dedi.

    ‘En kültürlü gözükeninin bile emeğe saygısı yokken kimseden bir şey beklememek gerekiyor’

    O duvarın yarım kalmasının içine dert olduğunu, bir süre sonra bir arkadaşıyla giderek yenilediklerini anlatan Yücel, “Biz bıraktığımız zaman böyleydi sevgili değersiz kardeşim. Emeğe az saygınız olsa kim bilir ülke nasıl olurdu. Ne yazık ki hiçbir zaman bilemeyeceğim sanırım. Çünkü en kültürlü gözükeninin bile emeğe saygısı yokken kimseden bir şey beklememek gerekiyor. Bu duvar bende şok etkisi yaratmadı. Benim için onlarca karalanan, kapatılan duvarımdan herhangi bir tanesi. Üzücü, şaşırmam gerekiyordu. Emeğe çok saygı duyduğunuzu düşünüyorsanız bunu sorgulamanızı tercih ederim" dedi.

    Ressam Yücel'in tepki göstermesine neden olan duvardaki resmin bazı kısımlarının darbeyle kazındığı ve resme zarar verildiği, hayvan figürlerinin ise gözünün çıkartıldığı ve üzerlerinin kazındığı görüldü.

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    Etiketler:
    Türkiye, Antalya, Grafiti, Zarar, Aybars Yücel
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