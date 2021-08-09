Aktör Dwayne Johnson: Günde üç kez duşa giriyorum

Hollywood'daki banyo yapmama tartışmalarına ünlü aktör Johnson da katıldı. Yıkanmayı giderek daha gereksiz görmeye başladığını söyleyen Gyllenhaal ve çocuklarını yalnızca kirlenirlerse yıkayan Kunis- Kutcher çiftinin aksine Johnson her gün üç kez banyona girdiğini açıkladı.

Son haftalarda Hollywood'da banyo yapmanın gerekliliğine yönelik açıklamalar yapan ünlülere Dwayne Johnson da eklendi.

Profesyonel güreşçilik döneminden kalma 'The Rock' (Kaya) lakabıyla anılan ve en yüksek ücret alan aktörlerden olan aksiyon filmleri yıldızı Dwayne Johnson 'yıkanmayan ünlülerden biri olmadığını' açıkladı.

Önceki gün Twitter hesabından paylaşımlar yapan Johnson uyandıktan sonra, spordan sonra ve akşam iş dönüşünde olmak üzere günde üç kere duş aldığını yazdı. Johnson, günde 3 kerenin biraz tuhaf olduğunu yazan bir takipçisine de "Tuhaf bir tarafı yok dostum. Günde iki kez spor yapıyorum, peşinden işe gidiyorum, 12 saat çalışıyorum. Günde 3 kez de duş alıyorum. Anlaşılmayacak bir şey yok" yanıtını verdi.

Nope, I’m the opposite of a “not washing themselves” celeb.

Shower (cold) when I roll outta bed to get my day rollin’.

Shower (warm) after my workout before work.

Shower (hot) after I get home from work.

Face wash, body wash, exfoliate and I sing (off key) in the shower 🧼 🎶 https://t.co/iE6ZPhrthL — Dwayne Johnson (@TheRock) August 7, 2021

​Aktör Jake Gyllenhaal geçen hafta Vanity Fair dergisine verdiği röportajda banyo yapmakla ilgili söyledikleri nedeniyle gündem olmuştu. Temizlik açısından övdüğü kabak liflerinin fabrikadan çıkma gibi görünse de tamamen doğal olduğunun altını çizen Gyllenhaal, bazen, banyo yapmayı giderek daha gereksiz bulduğunu söylemişti. Gyllenhaa, bu fikrine dayanak olarak da banyo yapmamamın cilt için yararlı olduğuna dair araştırmaları göstermişti.

Bazı araştırmalar, çok sık yıkanmanın, bağışıklık sistemini koruyan mikrobiyoma zarar verdiğini gösteriyor.

Jake Gyllenhaal details his favorite lox order, his fascination with loofahs, and his aquatic adventure as the face of Prada's new fragrance. https://t.co/R5UZoMq3qq — VANITY FAIR (@VanityFair) August 5, 2021

​Geçen ay da Ashton Kutcher- Mila Kunis çifti, çocuklarını ancak üzerlerinde kir görürlerse yıkadıklarını açıklamıştı.

Ashton Kutcher and Mila Kunis say they don't believe in bathing their kids or themselves too much.



"If you can see the dirt on them, clean them," Kutcher said. "Otherwise there's no point." https://t.co/v8I03aK36S — CNN (@CNN) August 1, 2021

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