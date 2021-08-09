'Kapı önü sohbetleri' için UNESCO'ya Somut Olmayan Kültürel Miras başvurusu

İspanya'da bir kasaba, komşuların akşamları kapı önlerinde yaptıkları sohbetlerin UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınması için başvuruda bulundu.

İspanya'da 'al fresco' olarak anılan açık hava/kapı önü sokak sohbetlerinin UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınması için girişimde bulunuldu. 1400 nüfuslu Algar kasabasının belediye başkanı José Carlos Sánchez, ülkede 'al fresco' olarak anılan sokak sohbetlerinin korunması için UNESCO'ya başvurdu.

A village in Andalusia has applied for the traditional Spanish habit of neighbours sitting and gossiping outside of their homes during the balmy summer evenings to be awarded Unesco’s Intangible Cultural Heritage status. https://t.co/Izd2W75c1p — The Local Spain (@TheLocalSpain) August 5, 2021

​Gazete Duvar'ın aktardığına göre Sánchez, akşamları kapı önüne sandalye atıp komşularla sohbet etme geleneğinin yüzyıllarca eskiye dayandığını ve korunması gerektiğini söyledi. The Guardian'a konuşan Sánchez, "Sosyal medyanın tam tersi. Bu, yüz yüze yapılan sohbetler" dedi.

Aşısı sıcaklar yüzünden son dönemde kasabada birçok komşunun evlerinin önündeki merdivenlerde oturduğunu anlatan Sánchez, "Fakat eskisi gibi değil. Dolayısıyla herkesin, Facebook'ta gezmek veya evlerinin içinde televizyon izlemek yerine kapılarının önünde açık havaya dönmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Sánchez, bu geleneğin insan psikolojisine iyi geldiğini ve yalnız hissetmeyi önlediğini de belirterek,dedi.

UNESCO'nun kültürel mirasın çeşitliliğini göstermek ve önemi hakkında farkındalık yaratmaya yardımcı olmak amacıyla belirlediği soyut kültürel miras listesinde, Napoliten pizza yapımı, Finlandiya'daki sauna kültürü veya Bosna Hersek'teki bir çim biçme yarışması yer alıyor.

Türkiye'den de Meddahlık sanatı, Sema törenleri, Karagöz ve Hacivat, ozanlık geleneği, Mesir Macunu Festivali, Türk kahvesi, yassı ekmek yapım ve paylaşım kültürü gibi soyut kültürel miraslar bu listede.