Düğün davetlilerine nikah şekeri yerine 'dünya klasiklerini' verdiler

Denizcan Arslan ile Merve Yücel Demir çifti, düğün davetlilerine nikah şekeri yerine dünya klasiklerini hediye etti. Arslan, "Davetlilerimize vereceğimiz dünya klasiklerine notları kendimiz yazdık, iplerini bağladık. Klasik aynalı veya benzeri nikah şekeri yerine kitap hediye edeceğimiz için mutluyuz, heyecanlıyız" dedi

Silivri'de yaşamlarını birleştiren özel bir şirkette yazılım uzmanı Denizcan Arslan ile bir reklam ajansında dijital pazarlama uzmanı Merve Yücel Demir, kitap okuma alışkanlığına katkıda bulunmak ve kalıcı bir anı bırakmak için düğünlerinde nikah şekeri yerine dünya klasiklerini davetlilere hediye etti.

Boğaziçi Üniversitesi’nde lisans eğitimlerini bitirdikten sonra evlenmeye karar veren çiftten Denizcan Arslan, ailesi ve nişanlısı ile düğünde davetlilere ne hediye edebileceklerini konuşurken klasik nikah şekeri yerine kitap düşüncesinin ortaya çıktığını söyledi.

Arslan, "Kim ne okur derken dünya klasiklerine yöneldik. Çocukların da okuyabileceği, eş dostlarına hediye edebileceği kitaplar bulduk. Aynı kitap olmaması için tek seri olmasını tercih ettik. Davetlilerimize vereceğimiz dünya klasiklerine notları kendimiz yazdık, iplerini bağladık. Klasik aynalı veya benzeri nikah şekeri yerine kitap hediye edeceğimiz için mutluyuz, heyecanlıyız. Umarım misafirlerimizin de hoşuna gider. Bunların bir bölümünü biz de okumamıştık. Serideki her kitaptan anı olması, ileride çocuklarımız olursa onlara okuyabilmek için bir örnek ayırdık" dedi.

Merve Yücel Demir de, "Klasik nikah hediyesi yerine, düğünümüzde insanların okuyabileceği ve başkasına okutup hediye edebileceği bir hediye olsun istedik. Umarım davetlilerimiz de mutlu olurlar. Ben 'Polyanna'yı beğeniyorum" diye konuştu.