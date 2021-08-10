Samsun'da otobüs bir markete çarptı: 8 kişi yaralandı

Samsun'da halk otobüsünün bir araçla çarpıştıktan sonra yoldan çıkıp markete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i market çalışanı 4'ü markette müşteri olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde Kerim Cömert idaresindeki halk otobüsü, Muhammet Dede yönetimindeki araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan halk otobüsü yol kenarındaki ağacı parçalayarak markete çarptı.

Kazada, halk otobüsü şoförü Kerim Cömert, hafif ticari araç sürücüsü Muhammet Dede ve oğlu Mustafa Emin Dede ile market çalışanı Elif Ayaloğlu, markette müşteri olarak bulunan Kerim Murat Sofu, Ahmet Enes Eş, Emre Yılmaz ve Fazilet Ayaloğlu yaralandılar.

Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Gazi Devlet Hastanesi'ne ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



