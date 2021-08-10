Ünlü podcast yayıncısı Joe Rogan: Aşı pasaportları ABD'yi diktatörlüğe götürüyor

Amerikalı ünlü podcast yayıncısı, UFC spikeri ve komedyen Joe Rogan, geçen hafta 'The Joe Rogan Experience' adlı podcast yayınında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik 'aşı pasaportu' uygulamasını eleştirdi.

New York Post gazetesinin aktardığına göre Rogan, yayında, belirli etkinlikler için aşıların gerekli olduğunu ifade eden CNN sunucusu Don Lemon'a yüklendi.

ABD'de, bu kuralları yalnızca 'aptal' insanların kabul edeceğini söyleyen Rogan, ABD'nin, kendi ifadesiyle 'gerçekten işe yarayan bir özyönetim deneyi' sayesinde 'dünyanın şimdiye kadar karşılaştığı en büyük süper güç haline geldiğini' öne sürdü.

Rogan, "Ve bunu nasıl yaptı? Özgürlük yoluyla. Çünkü insanlara özgürlük verdiğinizde, ne isterlerse yapmalarına izin veriyorsunuz; sahiden başarılı olmanın, büyümenin ve gelişmenin yollarını buluyorlar" diye konuştu.

Aşı pasaportlarının ülkeyi 'bir adım daha diktatörlüğe yaklaştırdığını' vurgulayan Rogan, şöyle devam etti: "Politikacılara güç verir vermez - daha önce var olmayan herhangi bir güç - tarihsel olarak bundan vazgeçmezler. Kullanmak için yeni gerekçeler bulurlar. Tek duyduğunuz; 'Hastalığa yakalanmanızı bile engellemeyen bu aşıyı olun' yoksa gitmek istediğini yere gidemezsiniz... Bu gerçekten delilik."

Dün itibarıyla sözgelimi podcast yayını yaklaşık 3.7 milyon dinleyiciye ulaşırken Rogan'a Donald Trump Jr.'dan da destek geldi.

Rogan, geçen aylarda da aşılar konusunda tartışmalı açıklamalarda bulunarak, gençlerin aşılanmasına gerek olmadığı belirtmişti.