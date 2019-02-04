Instagram’da bir milyon kişi ürün pazarlıyor

Sosyal medya üstünden satışı mümkün hale getiren ‘Paym.es’ şirketinin kurucu ortağı Sabrican Zaim, Yeni Şeyler Rehberi programında sosyal medyanın bir satış kanalı haline geldiğini söyleyerek en iyi satışın bu kanallardan yapılabildiğini dile getirdi.
Sosyal medya, kullanıcıların bilgi alışverişi yaptığı ve sosyalleştiği bir alan olmasının ötesinde alışveriş kararları verdiği ve hatta bizzat alışveriş yaptığı bir yer haline geldi. Şu anda Instagram'da 30 milyon hesap varken bunların en az on milyonu bir ürün tanıtımı ve satışına yönelik hayata geçirilmiş durumda. Toplumun bu açığını gören şirketler, sosyal medyada elektronik ticaret yapılmasını mümkün hale getirecek uygulamalar geliştiriyor. Bu geliştiricilerden biri olan ‘Paym.es'ın kurucu ortağı Sabrican Zaim, sosyal ticaretin boyutlarını ve bu sektörün dünyadaki büyümesini Yeni Şeyler Rehberi'nde anlattı:
‘SOSYAL MEDYADA ÜRÜN BAŞI 144 TL HARCIYORUZ'
"Sosyal Ticareti, sosyal medya aracılığı ile birey ve kurumların yaptığı pazarlama ve ticaret faaliyetleri olarak tanımlıyoruz. Sosyal ticaret pazarının temelini, bireylerin hali hazırda kullandıkları, ara yüzüne hakim oldukları sosyal medya aplikasyonlarını bir pazaryeri olarak kullanmaya başlamaları yatıyor. Şu anda Türkiye özelinde en aktif olarak satış amacı ile kullanılan platform Instagram. Türkiye'de 30 milyon Instagram hesabı bulunuyor, bu hesapların 3'te biri ticari amaç için kullanılıyor. Instagram aracılığı ile yapılan satışları Türkiye özelinde incelediğimizde ürün başı tekil maliyetin 144 Lira olduğunu görüyoruz. Normal elektronik ticaret rakamlarından, ulaşımı ve konaklamayı çıkardığımızda bu rakamın oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz.
Sosyal mecralarda kullanıcılar öncelikli olarak havale ve eft gibi yöntemleri tercih ediyorlardı. Zamanla hacimlerin büyümesi ile birlikte ürünün gelmemesi ve paranın satıcıya iletilmemesi gibi güvensizlik ve dolandırma riski içeren olaylar yaşanmaya başladı. Bu olayları kapıda ödeme seçeneği izledi, ilk başlarda popüler olan kapıda ödeme seçeneği, herhangi bir iade seçeneğinin bulunmaması, ürünün ücreti ödendikten sonra kontrol edilebilmesi, olası bir dolandırılma durumunda kargo firmalarının sadece taşıma ve tahsilat hizmeti vermelerinden dolayı konu tüketici hakem heyetlerine taşınıyor ve süreç uzuyor. Kullanıcılar bu gibi sebeplerden dolayı, güvenli aracılar vasıtası ile ticaret yaparak, ürünün veya paranın gelmemesi durumlarından tamamen kurtulmak istiyorlar.
‘Paym.es' aracılığı ile satış yapmanız için, vergi levhasına, web sitesine, teknik bilgi birikime ihtiyacınız bulunmuyor. Aktif bir cep telefonu numarası, TC ve IBAN numaralarınız ile saniyeler içerisinde satış yapmaya başlayabiliyorsunuz.
‘Paym.es', 2017 yılında kurulmuş ana amacı bireylerin saniyeler içerisinde herhangi bir teknik bilgi birikim ihtiyacı, bütçe gereksinimi olmadan, 7-70'e herkesin kolayca kullanabileceği yapıda güvenli/global sosyal ticarete aracılık etmek. Şu anda hali hazırda Azerbaycan ve Türkiye operasyonlarımız aktif şekilde devam ediyor, bir yüksek teknoloji şirketi olarak en hızlı haliyle daha fazla pazara ulaşarak, ürünümüzün daha fazla kişi tarafından kullanılması gayretindeyiz. Bugüne kadar 400 binden fazla kullanıcıya ulaştık, Facebook Messenger'da Türkiye'de tüm zamanların en fazla kullanılan 2. uygulamasıyız."
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