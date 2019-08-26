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    ‘Yapay zeka sosyolojiye destek veriyor’

    Yeni Şeyler Rehberi
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    Serhat Ayan
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    Hayatın birçok alanına giren yapay zeka şimdi de sosyolojiye yöneldi. Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Tuğba Yıldız ve öğrencisi Oğulcan Gök, Yeni Şeyler Rehberi’nde 1950 yılından bu yana en çok dinlenmiş şarkı sözlerini inceleyen yapay zeka uygulamasını anlattı.

    Yapay Zeka
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    Eğitimden satın alma kararlarının verilmesine, fabrikaların daha etkin çalışmasından otonom sürüşe kadar birçok alanda yapay zeka uygulamaları teknolojinin gelişmesine yön veriyor. Yapay zeka teknolojisi giderek daha rahat uygulanabilir hale geliyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi, yapay zekânın yalnızca analitik işler için değil sosyal araştırmalar için de kullanılabileceğini göstermek amacıyla harekete geçti. Bilgi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Oğulcan Gök, geliştirdiği proje ile belirli bir dönemdeki baskın müzik türlerinin ve yaşanan önemli olayların şarkı sözlerine etkisini ortaya koydu. Gök ve Dr. Tuğba Yıldız, Yeni Şeyler Rehberi programında bu uygulamanın detaylarını anlattı:

    GÖK: KELİMELERİN ANLAMLARI ZAMAN İÇİNDE DEĞİŞMİŞ

    Oğulcan Gök, “Yapay zekâ tabanlı bir algoritma geliştirdik. Bu algoritma yardımıyla 1950’den bu yana ‘Billboard Top 100’ şarkılarını inceledik. Şarkılarda kullanılan kelime ve deyimlerin uğradığı değişimler, insanların en çok nelerden etkilendiği, toplumdaki ruhsal durumların nasıl şekillendiği gibi konular derin öğrenme metoduyla gün yüzüne çıkarmayı hedefledik.

    Algoritmanın kelimeleri birer vektör haline getirip, anlam olarak birbirine yakın vektörlerin birbirine yakın, olmayanların ise birbirine uzak konumlaması üzerine kurulu.

    ‘Word2vec’ algoritması ile yaptığımız çalışmada gördük ki aynı kelimelerin taşıdığı anlam, toplumun o dönemdeki sosyokültürel duruşuna göre değişebiliyor. Yaşanan gelişmeler ve travmalar, kelimelerin toplumsal algısını ve kullanılış biçimini kökünden değiştiriyor. 70’lerde ‘gay’ kelimesi ‘neşeli insanlar’ olarak görülürken 80’lerde tablo değişmiş. 80’lerde kötü bir anlam taşıyan ‘uyuşturucu’ kelimesi, 90’ların gelip çatmasıyla birlikte ‘gülümseme’ algısı yaratmaya başlamış” ifadelerini kullandı.

    © AA / Raşid Necati Aslım
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    Tuğba Yıldız ise “Yapay zekâ ve derin öğrenme gibi teknolojik gelişmeler hayatın her alanında insanlara yardımcı oluyor. Biz de tüm bu çalışmaların sosyolojik olarak nasıl değerlendirilebileceğini, toplumsal davranışları nasıl tespit ve kategorize edebileceğini görmek istedik. Yürüttüğümüz projede topladığımız şarkı sözleri üzerinden kelime öbeklerinin jenerasyonlar boyunca ne gibi anlam değişikliklerine uğradığını inceledik. Şarkılar bu noktada toplumsal eğilimleri yansıtma niteliğiyle bizim için önemli bir çalışma zemini oluşturdu. Yola çıkarken çalışma sınırımızı dönemin ruhunu en iyi yansıttığına inandığımız hit parçalarla sınırlandırdık. Önümüzdeki dönemde kitap, film ve hatta blog gibi toplumsal etkilerin daha iyi gözlemlenebileceği mecralara da odaklanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

    Etiketler:
    Müzik, Sosyoloji, Yapay zeka
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