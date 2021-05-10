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    Yeni şeyler rehberi

    'Fonbulucu' Genel Müdürü Yıldız: Girişimleri kitleler fonlayacak

    Yeni Şeyler Rehberi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yeni-seyler-rehberi/202105101044468828-girisimleri-kitleler-fonlayacak/

    Türkiye’de sayısı ve derinliği giderek artan girişimlerin hızlanması için paya dayalı kitle fonlaması geçtiğimiz günlerde yasallaştı. ‘fonbulucu.com’ Platformları Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan Yıldız halkın bir liradan başlayan yatırım fırsatlarını Yeni Şeyler Rehberi programında anlattı.

    Türkiye’de girişimcilik ve startup kavramı giderek hızlanıyor. Girişimlerin doğabilmesi ve sayısının artabilmesi için en önemli gerekliliklerin başında sermaye bulabilmeleri geliyor. Bunun için yatırımcı şirketler ellerinden gelen tüm desteği verse de yatırım miktarının artması için halkın, kitlelerin de yatırımı tüm dünyanın yükselen trendleri arasına girdi.

    Farklı bir kazanç sektörü olarak öne çıkan Paya Dayalı Kitle Fonlaması, yakın dönemde kanunlaştı ve nisan ayından itibaren kurumlar Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) Platformu İşletme Lisansı almaya başladı. Bu firmaların ilklerinden olan fonbulucu.com’un Platformları Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan Yıldız, Yeni Şeyler Rehberi teknoloji programında paya dayalı kitle fonlamanın ne olduğunu ve nasıl çalıştığını anlattı:

    1 TL’ye dahi yatırımcı olma fırsatı

    “Bu yeni nesil finansman modeliyle girişimci ve yatırımcı ekosisteminde yepyeni bir dönem başlatan fonbulucu.com ile yatırımcılar, 1 TL ile dahi yatırımcı olabilecekler.

    Yardımlaşma ve dayanışma mirasımızın sembolü, Anadolu’nun kadim geleneği imeceyi online platformda yeniden canlandırarak Türkiye’de girişimcilik ve yatırımcılık ekosistemini geliştirmek ve sermayeyi tabana yaymak için yola çıkan fonbulucu.com platformları, ‘Paya Dayalı Kitle Fonlaması’ alanında Sermaye Piyasası Kurulu’ndan lisans alan ilk platformlardan biri oldu.

    2017 yılında yasallaşan ve 2019 yılında SPK tarafından ikincil mevzuatı yayınlanan Paya Dayalı Kitle Fonlaması, girişimcinin projesinin veya girişim şirketinin paylarının bir kısmını finansman temin etmek amacıyla lisanslı bir platform üzerinden satışa sunması anlamına geliyor. Satışa sunulan paylarla yatırımcılardan kampanya süresi içerisinde para toplanması sağlanırken, bu yeni nesil finansman aracı ile ihtiyaç duyulan fon temin edilmiş oluyor. Sistem sayesinde yatırımcılar, erken aşama girişimlere doğru zamanda ve güvenli bir şekilde yatırım yaparak daha yüksek getiri elde edebiliyorlar.

    'Yeni nesil finansman modeli girişimci ve yatırımcıları geleceğe taşıyacak'

    Bu yeni nesil finansman modeliyle girişimlere ortak olmak cep telefonlarıyla bile mümkün hale getirildi. Yatırım yapmak isteyenler sisteme kolaylıkla üye olarak 1 TL’ye ya da diledikleri miktarla girişimlerden pay satın alabilecekler. Yatırımcılar, birikimlerini değerlendirirken sistemin bir parçası olan MKK ve Takasbank ile işlemlerini gönül rahatlığı içerisinde güvenli bir şekilde gerçekleştirecekler. 

    Unicorn olarak tabir ettiğimiz milyar dolarlık girişimleri ülkemizde daha fazla görmek istiyorsak çok fazla girişimcimizin finansmana kolay, hızlı ve düşük maliyetli erişmelerini sağlamak durumundayız.

    Sistemimiz sayesinde yepyeni bir dönem başlatıyoruz. Bu kapsamda öncü bir rol üstlendiğimizi biliyoruz ve hem girişimciyi hem de yatırımcıyı koruyan bir model ile çalışıyoruz. Sisteme herkes kolayca dahil olabiliyor ve karmaşadan uzak bir sistem kullanarak işlem yapabiliyor. Öte yandan kurduğumuz Reinves Ventures Kitle Fonlama Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile 2021 yılı içerisinde platformumuzda kampanya yapan en az 10 girişime doğrudan nitelikli yatırımcı olarak yatırım yapacağız. Bunun için 15 milyon TL kaynak ayırdık. Ayrıca Reinves Angels Melek Yatırımcı Ağı ile de yine bu kampanyalardan melek yatırımcılarımız pay alacak. Bu fonlama destekleri ile kampanyaların başarısını artırarak girişimlerin ihtiyaç duydukları fonu sağlayacağız. Girişimcileri bekliyoruz. Hemen başvuru yapabilirler.

    Girişimciler için toplanan fonlar, Takasbank tarafından bloke ediliyor. Bu sayede yatırımcıların paraları güvende kalırken işlem sonunda MKK, payları yatırımcılar adına kayıt altına alıyor. Kampanyanın gereken fonu toplamada başarısız olması durumunda ise yatırımcılara hiçbir kesinti olmadan ödemeleri iade ediliyor. Dolayısıyla herkesi kampanyalardan güvenli bir şekilde pay almaya, güçlü bir ekonomi ve güçlü bir Türkiye için üretime destek olacak bu hareketin bir parçası olmaya davet ediyorum.”

    Etiketler:
    Fon, Girişimcilik, Türkiye, Yatırım
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