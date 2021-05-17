Tevfik Kaplanoğlu: Yerli PET-BT cihazları İstanbul'da üretilecek

Türkiye’de üretilen yüksek teknoloji ürünlerine bir yenisi sağlık alanında eklendi. Yeni Şeyler Rehberi programına konuk olan Kamlançu Nükleer Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kurucu Ortağı Tevfik Kaplanoğlu, çok yüksek bedellere satılan PET-BT cihazlarının artık Türkiye’de üretileceği müjdesini verdi.

Türkiye’de teknoparklarda tohumlanan firmalar, savunma sanayinden otomotive, bilişimden sağlık sektörüne kadar birçok önemli gelişime imza atıyor. Özellikle tıp alanında çok gelişmiş cihazların Türkiye’de mühendisliklerinin yapılması, giriş ücretleri 2 milyon dolardan başlayan kimi cihazların üretimi için önemli fırsatlar sağlıyor.

Teknopark İstanbul’un kuluçka merkezi Cube Incubation’da faaliyetlerini sürdüren Kamlançu Nükleer Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kurucu Ortağı ve Fizik Yüksek Mühendisi Tevfik Kaplanoğlu, kanser teşhis ve tedavisinin olmazsa olmazlarından biri olan PET-BT cihazlarının geliştirilmesine yönelik adımlar attıklarını söyledi. Bu cihazların Türkiye’de geliştirilmesinin çok ciddi maliyet avantajları yarattığını dile getiren Kaplanoğlu, aynı zamanda bu çalışmaların sağlık ekipmanları alanında farklı bir inovasyon kültürü geliştirdiğini de vurguladı.

Sağlıkta atılan adımlar savunma sanayini de besleyecek

Kanser teşhisinde kullanılan en ileri yöntem olan PET-BT cihazının küçük ölçeklisini yerli teknolojiyle geliştirdiklerini vurgulayan Kaplanoğlu, sadece teşhiste değil, tedavinin seyrinin takibinde de en iyi radyolojik test yöntemi PET-BT’nin küçük ölçekli ön prototipini hazırladıklarını müjdeledi.

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) ve KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) desteği ile yola çıkan Kamlançu cihazın alt sistemlerini de yerlileştiriyor ve kanser tedavisinde kullanılan hastaya özel radyoterapi tedavi yazılımını da ilk kez yerli olarak geliştiriyor. Söz konusu nükleer alt sistemler; savunma, havacılık, uzay gibi birçok stratejik sektör tarafından kullanılıyor.

3 senede ilk örnek hazır hale geldi

2018 yılında nükleer teknolojiler geliştirmeye odaklanan Kamlançu’nun ilk hedefi PET-BT sistemi geliştirmek olmuş. Şirket bu hedef doğrultusunda ürünün küçük ölçekli versiyonunu geliştiriyor. Bu versiyonda radyofarmasotikler; yani nükleer tıp tetkiklerinde teşhis veya tedavi amaçlı uygulanan radyoaktif ilaçlar ile incelemeler yapılabiliyor. Türkiye için ilk olan bu ürünün patent çalışması sürüyor. Ürünün üç yılda hastanelerde kullanılmak üzere test edilebilir hale gelmesi hedefleniyor:

“Çok pahalı ithal bir ürünü yerlileştirerek ülkemize hizmet etmek için yola çıktık. PET-BT tarafında kullanılan dedektör teknolojilerine, bu teknolojilerin nasıl geliştirileceğine dair ileri düzeyde know-how’a sahibiz. Yazılım, görüntü analizi, elektronik devreler gibi birden fazla disipline de hakimiz. Bilgisayar ortamında nükleer ve radyasyonla ilintili senaryoların benzetimini yapıyoruz. Sağlam dokuların zarar görmemesi için yerli radyoterapi planlama yazılımı yapıyoruz. Yazılımın teknoloji olgunluk seviyesini geliştirmek için TÜBİTAK başvurumuzu yaptık. Bu çalışmaların yerlileşmesi sadece cihaz için değil, yerli nükleer teknolojiler için de çok ciddi kazanımlar getirecek.

Üniversite özel sektör işbirlikleri hızlandırıyor

Devlet üniversiteleri ile işbirliği içindeyiz. İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Suat Özkorucuklu ve Türk-Alman Üniversitesi’nden Doç. Dr. Tuba Çonka Yıldız ile birlikte PET-BT alanında yeni Ar-Ge projelerine başlıyoruz. Nükleer bilim temelinde teknoloji üretmek, disiplinler arası çalışmayı gerektiriyor. Bu nedenle işbirliklerimizi kamu kurumları ile yerli ve milli özel sektör kuruluşlarıyla beraber büyütmek istiyoruz.

Uzay, savunma, medikal, havacılık gibi alanlarda alt sistem çözümleri geliştiriyor, gereken ekipmanları üretiyoruz. Yerli radyoterapi planlama yazılımı geliştiren şirket nükleer elektronik alt sistemlerin yerli imalatını yapıyor. Teknopark İstanbul’daki projesinde tek foton tespit modülü üzerine çalışıyor. Fotonu düşük adetlerde ölçebilmeye yarayan bu modüler yapı, farklı alanlarda kilometrelerce uzak mesafedeki cisimlerin hassas çözünürlükte görüntülenmesine imkân veriyor ve LiDAR uygulamalarında kullanılıyor.”