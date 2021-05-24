Virüsü beş dakikada öldüren kumaşla antiviral maske geliştirildi

Pandeminin başından bu yana virüsle mücadele için farklı yöntemler çıkıyor. Bu yöntemler arasında en çok uygulananların başında maske kullanımı geliyor. Maske kullanımı, çift maske takmaktan cerrahi maske uygulamalarına kadar uzanan bir yelpazede gündemdeki yerini hiç kaybetmedi. Geçtiğimiz günlerde bu konuda bir Türk fikri yerini aldı.

Haskan Şirketler Grubu’na bağlı TIT Innovation şirketinin genel müdürü Mustafa Dağlı, Yeni Şeyler Rehberi programında virüsle yeni bir mücadele döneminin başladığını duyururken geliştirdikleri yeni bir teknolojiyle virüsle savaşta yeni bir aşamaya geçildiği müjdesini verdi:

Yeni maskeler teknoloji kullanarak virüsle savaşacak

“Türkiye’de özellikle savunma, medikal ve tekstil sanayinde yenilikçi çalışmalara odaklandık. TIT Innovation, bu alanlarda teknoloji ve ‘know-how’ı oluşturma hedefiyle pek çok proje yürütüyoruz.

2020 yılı başında tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile beraber, medikal tekstil alanında artan ihtiyaçlar doğrultusunda ürün gamını talep ve ihtiyaçlara uygun olarak yeniden değerlendirme yaptık. Ar-Ge çalışmalarında da virüslere karşı tam koruma sağlayacak ve virüsleri yok edecek güçte bir antiviral kumaş üzerine odaklandık.

Yenilikçi teknolojilerin ve moleküler alanda yapılan büyük atılımların bir sonucu olan bu antiviral maskede dış katmana temas eden virüslerin yüzde 99’u ilk 5 dakika içinde, yüzde 99.99’u ise 2 saat içinde yok oluyor. Zarflı virüs ailesi ile birlikte, SARS-Cov-2 virüsü ile de test edilip aynı sonucu alındı. Bu sonuçlar sadece Türkiye’de değil, İngiltere ve Brezilya’da uluslararası akreditasyonu bulunan laboratuvarlarda tescillendi. Maske, antiviral etkisinin yanı sıra antimikrobiyal olması ile de bir adım daha öne çıkarıyor. Ayrıca, yüksek hava geçirgenliği ile tüm virüsleri öldürürken, rahat nefes almanızı sağlıyor.

Bu nonwoven kumaşı ve bu kumaştan üretilen steril önlük, steril örtü, cerrahi set ve maskeleri sadece yurtiçinde değil, yurtdışında da sağlık profesyonellerine ulaştırarak, pandemiye uluslararası boyutta destek sağlamaya devam edeceğiz. Ayrıca maskeler kamu sağlığına destek için eczanelerden de satılıyor.”