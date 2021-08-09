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Prof. Yalçın: Kolombiya varyantının bazı ülkelerde sıkıntı yarattığı ifade ediliyor
Prof. Yalçın: Kolombiya varyantının bazı ülkelerde sıkıntı yarattığı ifade ediliyor
Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, aşılamanın artırılması gerektiğini belirterek "Şu andaki virüsün önemli bir kısmı Delta varyantı, ama yeni verilerde Kolombiya... 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T17:06+0300
2021-08-09T17:06+0300
koronavirüs
koronavirüs
koronavirüsle mücadele
koronavirüs tedbirleri
ata nevzat yalçın
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Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Kurban Bayramı sonrası pandemi servisi ve Kovid yoğun bakım ünitesinde yoğunluk yaşandığını aktardı.Koronavirüs vaka artışı nedeniyle AÜ Hastanesi'nde yatak kapasitesinin artırıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Yalçın, Kovid-19 yoğun bakım ünitesi yataklarının dolduğunu söyledi.Yoğun bakımdaki hastaların yüzde 80'inden fazlasının aşılanmamış olduğunu aktaran Prof. Dr. Yalçın, aşılanma hızının arttırılması gerektiğine vurgu yaptı.Prof. Dr. Yalçın, "Dolu yoğun bakımdaki en dikkat çekici özellik, yatan hastaların yüzde 80'den fazlası aşılanmamış. Son zamanda dikkat çeken önemli hususlardan biri de hamilelerin olması. Pandemi servisinde yatan hastaya bakıldığında da yüzde 60'larda bir aşılama oranı var ama bu da düşük. Dolaysıyla aşılama oranlarının artmış olması yoğun bakıma yatışı veya hasta olma potansiyelini düşürüyor. Bu nedenle aşılamayı hızlı bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor" diye konuştu.'Muhtemelen bundan sonra beklenen Kolombiya varyantı diye düşünülebilir'Son 15- 20 gün içinde aşılama oranın azaldığını belirten Prof. Dr. Yalçın, şunları kaydetti:"Aşılamayı artırmamız gerekiyor. Bunu yapamadığımız takdirde değişik yeni varyantlarla birlikte sıkıntının daha da artacağını düşünüyoruz. Şu andaki virüsün önemli bir kısmı Delta varyantı ama yeni verilerde Kolombiya adında yeni varyantın da bazı ülkelerde toplu olarak ciddi sıkıntı yarattığı ifade ediliyor.Muhtemelen bundan sonra beklenen Kolombiya varyantı diye düşünülebilir. Şu anki verilere göre çok az kişilerde görülmüş ama biraz daha sıkıntılı görünüyor ve daha ağır seyreden veriler var. Aşılanmış kişiler altta yatan farklı hastalıklar olsa bile hastalığı hafif geçiriyorlar. Yoğun bakıma kadar gitmesine ve entübe edilmesine gerek kalmıyor."
https://tr.sputniknews.com/20210806/abdden-avrupaya-sicrayan-kolombiya-varyanti-belcikadaki-bakimevinde-7-yaslinin-canini-aldi-21-1045181564.html
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koronavirüs, koronavirüsle mücadele, koronavirüs tedbirleri , ata nevzat yalçın

Prof. Yalçın: Kolombiya varyantının bazı ülkelerde sıkıntı yarattığı ifade ediliyor

17:06 09.08.2021
© AAHastane, yoğun bakım, doktor, koronavirüs
Hastane, yoğun bakım, doktor, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© AA
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Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, aşılamanın artırılması gerektiğini belirterek "Şu andaki virüsün önemli bir kısmı Delta varyantı, ama yeni verilerde Kolombiya adında yeni varyantın da bazı ülkelerde toplu olarak ciddi sıkıntı yarattığı ifade ediliyor" dedi.
Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Kurban Bayramı sonrası pandemi servisi ve Kovid yoğun bakım ünitesinde yoğunluk yaşandığını aktardı.
Koronavirüs vaka artışı nedeniyle AÜ Hastanesi'nde yatak kapasitesinin artırıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Yalçın, Kovid-19 yoğun bakım ünitesi yataklarının dolduğunu söyledi.
Yoğun bakımdaki hastaların yüzde 80'inden fazlasının aşılanmamış olduğunu aktaran Prof. Dr. Yalçın, aşılanma hızının arttırılması gerektiğine vurgu yaptı.
yaşlı bakımevi, Luzern, İsviçre - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2021
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Prof. Dr. Yalçın, "Dolu yoğun bakımdaki en dikkat çekici özellik, yatan hastaların yüzde 80'den fazlası aşılanmamış. Son zamanda dikkat çeken önemli hususlardan biri de hamilelerin olması. Pandemi servisinde yatan hastaya bakıldığında da yüzde 60'larda bir aşılama oranı var ama bu da düşük. Dolaysıyla aşılama oranlarının artmış olması yoğun bakıma yatışı veya hasta olma potansiyelini düşürüyor. Bu nedenle aşılamayı hızlı bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'Muhtemelen bundan sonra beklenen Kolombiya varyantı diye düşünülebilir'

Son 15- 20 gün içinde aşılama oranın azaldığını belirten Prof. Dr. Yalçın, şunları kaydetti:
"Aşılamayı artırmamız gerekiyor. Bunu yapamadığımız takdirde değişik yeni varyantlarla birlikte sıkıntının daha da artacağını düşünüyoruz. Şu andaki virüsün önemli bir kısmı Delta varyantı ama yeni verilerde Kolombiya adında yeni varyantın da bazı ülkelerde toplu olarak ciddi sıkıntı yarattığı ifade ediliyor.
Muhtemelen bundan sonra beklenen Kolombiya varyantı diye düşünülebilir. Şu anki verilere göre çok az kişilerde görülmüş ama biraz daha sıkıntılı görünüyor ve daha ağır seyreden veriler var. Aşılanmış kişiler altta yatan farklı hastalıklar olsa bile hastalığı hafif geçiriyorlar. Yoğun bakıma kadar gitmesine ve entübe edilmesine gerek kalmıyor."
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COVID-19
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