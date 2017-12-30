Türkiye'yi ilk 11 ayda ziyaret eden yabancı sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 27.68 arttı. Ocak-kasım döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralaması yine değişmedi. Rusya 4 milyon 647 162 ziyaretçi ile birinci olurken, kasım ayında ise en çok ziyaretçi gönderen ülke İran oldu.