CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Çalışanı açlığa mahkum eden bin 603 lira asgari ücret, çalışanlar için zulümdür. Bu zulmü kabul etmiyoruz" ifadesini kullandı. CHP'nin çeşitli isimlerinden açıklanan tutara tepki geldi.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018'de geçerli olacak asgari ücreti bugün yaptığı toplantıyla belirledi. Asgari ücret 2018 yılı için brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlendi.
Domates üreticilerini denetlemek üzere Türkiye'ye gelen Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor) uzmanları çalışmalarını tamamladı.
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 30 Eylül itibarıyla 438 milyar dolar, net dış borç stoku ise 282.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye'yi ilk 11 ayda ziyaret eden yabancı sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 27.68 arttı. Ocak-kasım döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralaması yine değişmedi. Rusya 4 milyon 647 162 ziyaretçi ile birinci olurken, kasım ayında ise en çok ziyaretçi gönderen ülke İran oldu.
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, köprü ve yol ücretlerine zam geleceğini ve bu zamlardan bazılarının dolar kuru üzerinden hesaplanacağını açıkladı.
ABD'nin Türkiye'ye yönelik vize kısıtlamalarını kaldırmasıyla 26 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesine gerileyen dolar kuru, 3.79'un üzerine çıktı.
Kasım ayında dış ticaret açığı yüzde 52.4 büyürken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 69.2'ye geriledi.
Erdoğan, onayladığı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu'nu yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.
Apple’ın satışlarının beklenenden daha iyi gerçekleşmesiyle şirketin CEO’su Tim Cook’un bu yılki geliri 1.5 kat artarak yaklaşık 13 milyon dolar oldu.
Elektriğe 1 Ocak 2018 itibarıyla yüzde 8.8 zam yapılacak.
Rusya'nın Samara bölgesinde faaliyet yürüten 'Tyajmaş' adlı şirketin Akkuyu Nükleer Güç Santrali için 'eriyik kapanı' adı verilen koruma sistemlerinden birini üreteceği belirtildi.
Güney Kore'nin Chosun Ilbo gazetesi, Çin'in BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek Kuzey Kore'ye petrol sattığını öne sürdü.
Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi için belirlediği 61 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazananlar bu parayla bugünkü kurlarla yaklaşık 1.000 Bitcoin, elektrikli otomobil Tesla'nın Model S'inden 255 adet, İstanbul'da 20 lüks villa, 57 bin cumhuriyet altını alabilecek.
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "İnternetten kartla alışverişe onay süresini 31 Ocak 2018'de sona erdireceğiz" dedi.
Türkiye'de son 6 yılda konut ve AVM yapımındaki sıçramaya paralel beton üretimi yüzde 66 artarak 107 milyon tondan 179 milyon tona çıktı. Gümrük vergilerinin etkisi ve ihracat ile ayakkabı üretimi de tam yüzde 74 artarak 66 milyon çifti buldu.
Seba İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Engin Keçeli, darbe girişimi sonrasında oluşan algı ve güvenlik probleminden dolayı 5 bine yakın Türk'ün parasını yurt dışına götürdüğünü öne sürdü. Keçeli, Türk vatandaşlarının gayrimenkule yöneldiğini belirtip "Londra, Lizbon gibi şehirlerde yaklaşık 20 milyar dolarlık gayrimenkul aldılar" iddiasında bulundu.
Ekonomik güven endeksi, aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3 azalarak 97.9'dan 95'e geriledi.
Bitcoin fiyatında keskin düşüşlerin yaşandığı bir ortamda, bir başka dijital para öne çıkmayı başardı. Ripple XRP'nin fiyatı yüzde 20 artışla 1.43 dolar seviyesine çıktı.
Dün 3.81-3.83 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.2 artışla 3.8169 seviyesinden tamamladı.
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