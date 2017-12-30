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    Ekonomi

    • CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu
      Son güncelleme: 20:58 29.12.2017
      20:58 29.12.2017

      Asgari ücrete muhalefetten tepki: Çalışanlar için zulüm, kabul etmiyoruz

      CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Çalışanı açlığa mahkum eden bin 603 lira asgari ücret, çalışanlar için zulümdür. Bu zulmü kabul etmiyoruz" ifadesini kullandı. CHP'nin çeşitli isimlerinden açıklanan tutara tepki geldi.

    • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu
      Son güncelleme: 19:15 29.12.2017
      19:15 29.12.2017

      Yeni asgari ücret, net bin 603 lira

      İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018'de geçerli olacak asgari ücreti bugün yaptığı toplantıyla belirledi. Asgari ücret 2018 yılı için brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlendi.

    • domates
      Son güncelleme: 18:53 29.12.2017
      18:53 29.12.2017

      Rosselhoznadzor: Türk domates üreticilerini denetleme çalışmaları tamamlandı

      Domates üreticilerini denetlemek üzere Türkiye'ye gelen Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor) uzmanları çalışmalarını tamamladı.

    • Dolar
      Son güncelleme: 12:38 29.12.2017
      12:38 29.12.2017

      Türkiye'nin brüt dış borç stoku 438 milyar dolar

      Türkiye'nin brüt dış borç stoku 30 Eylül itibarıyla 438 milyar dolar, net dış borç stoku ise 282.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

    • Rus turist
      Son güncelleme: 12:27 29.12.2017
      12:27 29.12.2017

      Türkiye'ye 11 ayda en çok Rus turist geldi, kasım ayının birincisi İran

      tarafından yazılmıştır Yurdagül Şimşek

      Türkiye'yi ilk 11 ayda ziyaret eden yabancı sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 27.68 arttı. Ocak-kasım döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralaması yine değişmedi. Rusya 4 milyon 647 162 ziyaretçi ile birinci olurken, kasım ayında ise en çok ziyaretçi gönderen ülke İran oldu.

    • Osmangazi Köprüsü
      Son güncelleme: 11:24 29.12.2017
      11:24 29.12.2017

      Köprü ve otoyollara dolar ayarlı zam geliyor

      Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, köprü ve yol ücretlerine zam geleceğini ve bu zamlardan bazılarının dolar kuru üzerinden hesaplanacağını açıkladı.

    • Dolar
      Son güncelleme: 10:44 29.12.2017
      10:44 29.12.2017

      Dolar, yükselişe geçti

      ABD'nin Türkiye'ye yönelik vize kısıtlamalarını kaldırmasıyla 26 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesine gerileyen dolar kuru, 3.79'un üzerine çıktı.

    • Dış ticaret - liman
      Son güncelleme: 10:24 29.12.2017
      10:24 29.12.2017

      Dış ticaret açığı kasımda yüzde 52 arttı

      Kasım ayında dış ticaret açığı yüzde 52.4 büyürken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 69.2'ye geriledi.

    • Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
      Son güncelleme: 09:40 29.12.2017
      09:40 29.12.2017

      Erdoğan, 2018 bütçesini onayladı

      Erdoğan, onayladığı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu'nu yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

    • Tim Cook
      Son güncelleme: 20:16 28.12.2017
      20:16 28.12.2017

      Apple CEO'su Tim Cook'un 2017'de ne kadar kazandığı açıklandı

      Apple’ın satışlarının beklenenden daha iyi gerçekleşmesiyle şirketin CEO’su Tim Cook’un bu yılki geliri 1.5 kat artarak yaklaşık 13 milyon dolar oldu.

    • Türkiye'de elektrik kesintisi
      Son güncelleme: 16:45 28.12.2017
      16:45 28.12.2017

      Elektriğe yüzde 8.8 zam geldi

      Elektriğe 1 Ocak 2018 itibarıyla yüzde 8.8 zam yapılacak.

    • Akkuyu
      Son güncelleme: 15:25 28.12.2017
      15:25 28.12.2017

      Rus Tyajmaş şirketi, Akkuyu için eriyik kapanı üretecek

      Rusya'nın Samara bölgesinde faaliyet yürüten 'Tyajmaş' adlı şirketin Akkuyu Nükleer Güç Santrali için 'eriyik kapanı' adı verilen koruma sistemlerinden birini üreteceği belirtildi.

    • Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kumsong traktör fabrikasında
      Son güncelleme: 13:29 28.12.2017
      13:29 28.12.2017

      Güney Kore basını: Çin, Kuzey Kore'ye petrol satıyor

      Güney Kore'nin Chosun Ilbo gazetesi, Çin'in BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek Kuzey Kore'ye petrol sattığını öne sürdü.

    • Milli piyango bileti
      Son güncelleme: 12:43 28.12.2017
      12:43 28.12.2017

      Büyük ikramiyeyle 255 Tesla ya da 1000 Bitcoin alınabilecek

      Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi için belirlediği 61 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazananlar bu parayla bugünkü kurlarla yaklaşık 1.000 Bitcoin, elektrikli otomobil Tesla'nın Model S'inden 255 adet, İstanbul'da 20 lüks villa, 57 bin cumhuriyet altını alabilecek.

    • Kredi kartı
      Son güncelleme: 12:21 28.12.2017
      12:21 28.12.2017

      BDDK: İnternetten kartla alışverişe onay süresi 31 Ocak'ta sona erecek

      BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "İnternetten kartla alışverişe onay süresini 31 Ocak 2018'de sona erdireceğiz" dedi.

    • Beton
      Son güncelleme: 11:24 28.12.2017
      11:24 28.12.2017

      Beton üretimi yüzde 66 artarak 179 milyon tona çıktı

      Türkiye'de son 6 yılda konut ve AVM yapımındaki sıçramaya paralel beton üretimi yüzde 66 artarak 107 milyon tondan 179 milyon tona çıktı. Gümrük vergilerinin etkisi ve ihracat ile ayakkabı üretimi de tam yüzde 74 artarak 66 milyon çifti buldu.

    • Londra'da Yaşam / İngiltere'nin başkenti Londra'da tarihi dokuları taşıyan bir çok yapıları görmek mümkün. Londra'nın simgesi çift katlı otobüslerinde yer aldığı caddeler eşsiz güzellikler sunuyor.
      Son güncelleme: 11:01 28.12.2017
      11:01 28.12.2017

      'Türkler dışarıda 20 milyar dolarlık konut aldı'

      Seba İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Engin Keçeli, darbe girişimi sonrasında oluşan algı ve güvenlik probleminden dolayı 5 bine yakın Türk'ün parasını yurt dışına götürdüğünü öne sürdü. Keçeli, Türk vatandaşlarının gayrimenkule yöneldiğini belirtip "Londra, Lizbon gibi şehirlerde yaklaşık 20 milyar dolarlık gayrimenkul aldılar" iddiasında bulundu.

    • Alışveriş
      Son güncelleme: 10:42 28.12.2017
      10:42 28.12.2017

      Ekonomik güven endeksi azaldı

      Ekonomik güven endeksi, aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3 azalarak 97.9'dan 95'e geriledi.

    • Ripple XRP
      Son güncelleme: 10:28 28.12.2017
      10:28 28.12.2017

      Dijital parada yeni trend: Ripple XRP

      Bitcoin fiyatında keskin düşüşlerin yaşandığı bir ortamda, bir başka dijital para öne çıkmayı başardı. Ripple XRP'nin fiyatı yüzde 20 artışla 1.43 dolar seviyesine çıktı.

    • Dolar
      Son güncelleme: 10:04 28.12.2017
      10:04 28.12.2017

      Dolar yükselişini sürdürüyor

      Dün 3.81-3.83 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.2 artışla 3.8169 seviyesinden tamamladı.

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