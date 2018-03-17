İngiltere'nin Skripal'in zehirlenmesiyle ilgili Türkiye'yi Rusya ile karşı karşıya getirme girişimini Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkan Yardımcısı Yunus Soner "Rusya ile çok derin ilişkiler kurduk ve bu ilişkiler daha da çok derinleşecektir. İngiltere'nin girişimleri başarılı olmayacaktır" dedi.