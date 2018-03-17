Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin Afrin'den çekilmesi yönündeki kararını değerlendiren Doç. Dr. Sezgin Mercan, operasyonunun "Kürtlere yönelikmiş gibi" gösterildiğine işaret etti. AB Uzmanı Baydarol göreyse, kararın gerilimi artırır bir yanı yok; zira Türkiye ise AP'nin bu telkinlerine zaten kapalı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’nin Suriye’de YPG’nin kontrol ettiği bölgelerde 20 tane üs kurduğu ve bu üsleri İran’a karşı kullanabileceği açıklamasını değerlendiren Atılım Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, “Erdoğan bu konuşmayı yaptığına göre ABD’nin Türkiye’yi İran’la korkutma politikasından memnun değil ve buna inanmıyor” dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nun bu konuda soru soran gazeteciye "FETÖ’cü ağzıyla sorulan sorulara cevap vermiyorum" diyerek tepki gösterdiği İsviçre’de FETÖ şüphelisi işadamını kaçırma girişimine Türk diplomatların da isminin karıştığı iddialarına yanıt verdi.
İngiltere'nin Skripal'in zehirlenmesiyle ilgili Türkiye'yi Rusya ile karşı karşıya getirme girişimini Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkan Yardımcısı Yunus Soner "Rusya ile çok derin ilişkiler kurduk ve bu ilişkiler daha da çok derinleşecektir. İngiltere'nin girişimleri başarılı olmayacaktır" dedi.
Rusya’nın başkenti Moskova’da Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi açıldı. Merkezin açılışı, öldürülen Rusya’nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov anısına bir fotoğraf sergisiyle yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı, yarın Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları toplantısıyla ilgili, "[Toplantıda] Suriye ihtilafının çözüm sürecini hızlandırmak amacıyla önümüzdeki dönemde birlikte atılabilecek adımlar üzerinde durulacaktır" açıklamasını yaptı.
Rakka Sivil Meclisi Eş Başkanı Ömer Eluş Suriye'nin Tel Abyad kentindeki evinde suikast sonucu öldürüldü. Sputnik'e konuşan PYD Tel Abyad Yöneticisi Halit Kute, Eluş'un dün gece evinde uyurken öldürüldüğünü söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı’na CIA Direktörü Mike Pompeo’nun getirilmesinin Türk-Amerikan ilişkilerine olası yansımalarını yorumlayan uzmanlar, bakan değişikliğiyle iki ülke ilişkilerinde köklü değişiklikler yaşanmasının beklenmemesi gerektiğini ancak Rex Tillerson ile Mike Pompeo arasındaki ‘ton farklılığının’ ilişkilere yansıyacağını belirtti.
HDP, TBMM Genel Kurulu’nda Vergi Kanunları ile ilgili kanun tasarısı görüşmeleri devam ederken çıkan kavgada yaralanan Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul için TBMM Başkanlığı’na başvurdu. TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile görüşen HDP, Toğrul’un yaralanmasına neden olan AK Partili milletvekillerinin cezalandırılmasını istedi.
Yunanistan'ın Kuşadası açıklarında tatbikat gerçekleştireceğini ilan etmesiyle yeni bir boyut kazanan Türkiye-Yunanistan geriliminin sonuçları ne olur? Uzmanlar, neden ve olası sonuçlarıyla süreci Sputnik'e analiz etti.
TSK'nın Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 54. gününe girerken, Afrin kent merkezi yakınlarında çatışmalar yaşanıyor. Sputnik'e konuşan YPG'nin Afrin Komutanı Rojhat Roj, TSK ve ÖSO güçlerinin doğu yönünden Afrin'e varmasına 1 kilometre kaldığını belirtti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, OHAL Komisyonu'na 108 bin 100 başvuru yapıldığını, 7 bin 200'ü aşkın başvuru dosyası hakkında da karar verildiğini açıkladı. Yargıya güvenin her geçen gün arttığını kaydeden Gül, yargıya daha fazla güven için ne gibi adımlar atılması gerektiği konusunda da kamuoyu araştırmaları yaptıklarını söyledi.
YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Afrin operasyonu nedeniyle Deyr ez Zor kenti doğusunda IŞİD'e karşı yürüttüğü operasyonu durdurdu. Sputnik'e konuşan DSG Deyr ez Zor Komutanı Mehdi Kobani, Deyr Ez Zor bölgesindeki savaşçıların Afrin'e gittiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ey NATO Suriye'de sen ne zaman yanımızda yer alacaksın?" sözlerini Sputnik'e değerlendiren Güvenlik Uzmanı Ünver, bu çıkışı "serzeniş" olarak yorumladı. Stratejist Dilek ise "ABD'nin Kuzey Suriye'ye müdahil olma niyeti ortada. Böyle bir gelişme tehlike olurdu" diye konuştu.
Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri alımıyla ilgili Ankara ile Washington arasındaki söz düellosunu değerlendiren TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Toğrul İsmayıl “Çavuşoğlu’nun açıklaması oldukça net. Türkiye zaten S-400 konusunda istekliydi, bu iradesini devam ettiriyor” ifadelerini kullandı.
Türkiye Gençlik Birliği tarafından organize edilen ve 25 ülkeden gençlik temsilcilerinin katılacağı Antiemperyalist Gençlik Buluşması (UAGB) 17-23 Mart tarihleri arasında İstanbul ve Ankara'da gerçekleşecek.
Türkiye’nin Zeytin Dalı operasyonu sürerken CHP’den Afrin kuşatması öncesinde ‘yerel meclis oluşturulması’ önerisi geldi. CHP’li Öztürk Yılmaz, “Kuşatma başlamadan Afrin’deki bütün uluslararası konjonktürü de dikkate alarak burada bir yerel meclisin acilen oluşturulması önem taşıyacaktır” dedi.
Türkiye, Rusya’nın en önemli turizm buluşması Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı’na (MITT) katılacak. 13 Mart’ta başlayacak olan fuarın en büyük katılımcısının 254 metrekarelik standı ile Türkiye olacağı açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da fuar nedeniyle Rusya’ya gidecek.
Ergin Yıldızoğlu, ABD’nin dünya çapında siyasi hegemonyasının artık yeni bir düzen üretmeye yetmediğine dikkat çekerken, tarihin hegemonyayı yitiren bir ülkenin bir daha eski konumuna dönemediğini gösterdiğini anımsattı. Yıldızoğlu’na göre ‘gelişmeler savaş öncesi şekillenmenin’ işareti olabilir.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada ve Meksika dışındaki ülkelerden alınacak çeliğe yüzde 25 gümrük vergisi uygulaması Türkiye’yi de etkileyecek.
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