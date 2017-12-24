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    Öne çıkanlar

    • Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
      Son güncelleme: 22:11 23.12.2017
      22:11 23.12.2017
      Ekonomi

      Tüfenkci: Türkiye battı bir daha belini doğrultamaz diyenler 2018'de utanacak

      Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin dünyayı kıskandıracak bir büyüme oranı yakaladığını belirterek, "Birileri kıskansa da bu büyüme sadece ihracatta değil, Türkiye bu büyümeyi yakaladı. 2016'da Türkiye battı bir daha belini doğrultamaz diyenler 2018 yılında utanacaklar" dedi.

    • ABD'nin yeni atadığı BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley
      Son güncelleme: 23:08 23.12.2017
      23:08 23.12.2017
      Dünya

      Haley, var olmayan adaya ilişkin konuştu: Binomo'daki 'Rus müdahalesini' takip ediyoruz

      'Vovan' ve 'Lexus' olarak bilinen Rus komedyenler, kendilerini Polonya’nın yeni Başbakanı Mateusz Morawiecki olarak tanıttıkları ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'e telefon şakası yaptı.

    • Hastane
      Son güncelleme: 20:38 23.12.2017
      20:38 23.12.2017
      Türkiye

      'Bazı tıp ve hemşirelik öğrencileri karşı cinsten hastaya bakmak istemiyor'

      Türk Tabipleri Birliği Toplum ve Hekim Dergisi editörü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, bazı tıp ve hemşirelik öğrencilerinin karşı cinsten hastaya bakmak istemediğini iddia etti. Doktorlar da “Ne yazık ki böyle ayrımların yapıldığını duyuyoruz” dedi.

    • Fransız piyanist Filistin için konser verdi
      Son güncelleme: 22:50 23.12.2017
      22:50 23.12.2017
      Kültür & Sanat

      Filistin için konser veren Fransız piyanist: Türklerle gurur duyuyorum

      Fransız piyanist ve besteci Blet, "25 yıldır onlar için konserler veriyorum. Avrupa'da da mücadele etmeye çalışıyorum ama maalesef Fransa'da savaşmak artık daha zor çünkü bize davalar açıyorlar, boykot yapıyorlar ama devam ediyoruz ve devam edeceğiz" dedi. Blet, Türklerle gurur duyduğunu da ekledi.

    • Konyaspor tribünlerinden Kudüs'e destek
      Son güncelleme: 20:25 23.12.2017
      20:25 23.12.2017
      Spor

      Konyaspor-Fenerbahçe maçında ABD'ye Kudüs tepkisi

      Süper Lig’in 17. haftasında, Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe takımları Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda karşılaştı. Atiker Konyasporlu taraftarlar Kudüs'e destek olmak amacıyla kareografi yaptı.

    • Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun
      Son güncelleme: 18:24 23.12.2017
      18:24 23.12.2017
      Türkiye

      Dikili Belediye Başkanı Tosun hakkında taciz iddiası

      İzmir'in Dikili ilçe belediyesinde taşeron işçi olarak çalışan bir kadın, Belediye Başkanı Mustafa Tosun'un kendisini taciz ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

    • Başbakan Binali Yıldırım
      Son güncelleme: 18:06 23.12.2017
      18:06 23.12.2017
      Türkiye

      Başbakan Yıldırım'dan Noel mesajı

      Başbakan Binali Yıldırım, "Tarihimizin her döneminde sevinçlerimizin yanı sıra kederlerimizi de paylaştığımız Hristiyan vatandaşlarımız, Türkiye'nin beşeri zenginliğine müstesna katkılar sağlamaya günümüzde de devam etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

    • Gözaltı - tutuklama
      Son güncelleme: 17:32 23.12.2017
      17:32 23.12.2017
      Türkiye

      Kendini MİT mensubu olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı

      Mersin'de kendisini MİT mensubu olarak tanıtarak gözaltındaki kişilerin para karşılığı serbest bırakılmasını sağladığı iddiasıyla dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen ve suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

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