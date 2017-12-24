Fransız piyanist ve besteci Blet, "25 yıldır onlar için konserler veriyorum. Avrupa'da da mücadele etmeye çalışıyorum ama maalesef Fransa'da savaşmak artık daha zor çünkü bize davalar açıyorlar, boykot yapıyorlar ama devam ediyoruz ve devam edeceğiz" dedi. Blet, Türklerle gurur duyduğunu da ekledi.