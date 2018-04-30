Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapıyor.
Sputnik, Fransız askerlerinin Menbiç'in sınırlarında nöbet tutarken görüntülerine ulaştığı. Menbiç'e gelen 50 Fransız askerinin kuzeyde bir askeri üs kurduğu söyleniyor.
Özbekistan Parlamentosu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ata yurdumuz gözbebeğimiz Özbekistan'a yaptığım bu devlet ziyareti vesilesiyle siz değerli kardeşlerime hitap etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Gönüller arasına sınır çizilmez" ifadelerini kullandı.
İstanbul'da 360 noktada hava ve deniz polisinin desteğiyle 'Türkiye Güven Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı basın mensuplarının Duma'da gerçekleştirildiği iddia edilen kimyasal saldırının 'mizansen videosunun' görgü tanıklarına yönelik etik dışı tavrını eleştirdi. Zaharova gerçeği söyleyen görgü tanıklarının Batılı basın mensupları tarafından 'zehirlendiğini' ifade etti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun İran'ın nükleer programıyla ilgili 'dramatik' istihbarat içeren bir konuşma yapacağı duyuruldu. Buna koşut olarak İsrail'in Suriye sınırı yakınında hava sahasını kapattığı öne sürüldü.
"AK Parti iktidarı, iki lobi, bir hobi iktidarıdır" diyen CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Birinci lobi faiz lobisi, ikinci lobi ithalat lobisi. Hobi de yolsuzluk hobisi" ifadesini kullandı. Tezcan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının bu hafta açıklanacağını belirterek, "Yakın zamanda ittifaklarla ilgili de önemli bir açıklamayı duyacaksınız" dedi.
İYİ Parti'yi ziyaret eden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'la görüşen Meral Akşener, partisinin kuruluş aşamasından itibaren DP ve Saadet Partisi ile birlikte yürümeyi arzu ettiğini söyledi.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suudi Arabistan ve İsrail temaslarında ülkesine yönelik sert açıklamalara yanıt verdi. Hamaney ABD'yi müttefiki Suudi Arabistan'ı İran'a karşı kışkırtarak 'bölgesel kriz' yaratmaya çalışmakla suçladı.
ABD Başkanı Donald Trump, bir-iki ay içinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapması planlanan zirvenin olası yeriyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un cuma günü ateşkes köyü Panmunjom’da el ele tutuşarak sınırı geçmeleri ve Panmunjom Deklarasyonu’nun imzalanması sonrası her iki liderin de Nobel Barış Ödülü için adı geçiyor. Ancak Moon ödülün kendisi için o kadar önemli olmadığını gösteren bir açıklama yaptı.
Suriye hükümetinin Şam'daki yasadışı silahlı gruplarla militanların Yermuk kampından tahliyesi konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.
Nobel Edebiyat Ödülü'nü veren İsveç Akademisi'ndeki sızıntı ve cinsel saldırı skandalının merkezindeki Jean-Claude Arnault'nun, İsveç Veliaht Prensesi Victoria'nın bile kalçalarını avuçladığı belirtildi.
Afganistan'ın Kandahar vilayetinde NATO konvoyuna yönelik intihar saldırısında çevrede bulunan 11 çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.
Hileli gıda üreten veya ithal eden firmalara 18 bin lira ceza verildiği ortaya çıktı. En çok hile yapılan ürün grubu yüzde 35'le süt ürünleri olurken, ikinci sırada yüzde 22 ile et ürünlerin bulunuyor. WCO'ya göre, ekonomik büyüklüğü tüm dünyada 50 milyar dolar civarında olan hileli gıda sektörünün Türkiye'deki büyüklüğü 10 milyar lirayı aşıyor.
Rusya’da bir okulda Kozmonotlar Günü öncesinde uzayı resmeden 8 yaşındaki bir çocuğun resminin beğenilmemesinin ardından ailesi Rusya Federal Uzay Ajansı’na (Roscosmos) yazdı. Resmi gören Roscosmos, çocuğun çizdiği resmin doğru olduğunu, öğretmenin yanıldığı yanıtını verdi.
Resmi ziyaret için Özbekistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 anlaşmanın imzalandığını ve Türkiye ile Özbekistan'ın uzun bir yolculuğa çıktığını belirterek, "Atacağımız çok adımlar, yapacağımız çok işler var" dedi. Özbekistan'ın Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'ne katılma kararı aldığını duyuran Mirziyoyev, "Görüşmemiz tarihidir" dedi.
İngiltere'de 2. Dünya Savaşı sonrasında başta Karayipler olmak üzere, eski kolonilerden işçi olarak ülkeye gelen göçmenler hakkındaki politikası konusunda parlamentoyu yanılttığının ortaya çıkmasının ardından dün istifa eden Amber Rudd'un yerine Pakistan kökenli Sajid Javid geçti.
Eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'in Twitter hesabını hackleyen Ayyıldız Tim, '15 Temmuz ve özür' mesajı paylaştı. Rasmussen, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Twitter hesabım pazar akşamı hacklendi ve desteklemediğim 2 tweet paylaşıldı" dedi.
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