Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un cuma günü ateşkes köyü Panmunjom’da el ele tutuşarak sınırı geçmeleri ve Panmunjom Deklarasyonu’nun imzalanması sonrası her iki liderin de Nobel Barış Ödülü için adı geçiyor. Ancak Moon ödülün kendisi için o kadar önemli olmadığını gösteren bir açıklama yaptı.