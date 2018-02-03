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    Türkiye

    • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
      Son güncelleme: 04:45 03.02.2018
      04:45 03.02.2018

      'Diyanet, Adnan Oktar'ın kerhane suçlamasını cevapsız bırakmamalı'

      Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Adnan Oktar'ın Diyanet İşleri Başkanı'na yönelik sözlerini ele aldı.

    • Rıdvan Dilmen
      Son güncelleme: 02:54 03.02.2018
      02:54 03.02.2018

      Rıdvan Dilmen: Allahu Ekber, Allahu Ekber ne oluyor, burada spor yapılıyor ya

      Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Bursaspor-Beşiktaş maçının devre arasında yaptığı açıklamalarda, "Tribünlerde Allahu Ekber, Allahu Ekber ne oluyor arkadaşlar? Burada ne oluyor, spor yapılıyor ya" yorumunu yaptı.

    • Anadolu'nun en erken kiliselerinden biri bulundu
      Son güncelleme: 02:41 03.02.2018
      02:41 03.02.2018

      Anadolu'nun en erken kiliselerinden biri bulundu

      M.Ö. 1. yüzyılda kurulduğu ve M.S. 8. yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Karabük Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis antik kentindeki kazı çalışmaları sırasında, Anadolu'nun en eski kiliselerinden biri olduğu değerlendirilen, bin 500 yıllık bir yapı bulundu.

    • polis, olay yeri
      Son güncelleme: 01:13 03.02.2018
      01:13 03.02.2018

      İstanbul'daki bir markette rehine krizi

      Eyüpsultan'da bir markette, çalışanları rehin alan gasp şüphelileri, polis operasyonuyla yakalandı. Rehineler de kurtarıldı.

    • Nihat Zeybekci
      Son güncelleme: 00:19 03.02.2018
      00:19 03.02.2018

      Zeybekci: Afrin harekatının ekonomimize etkileri pozitif olacak

      Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Narenciye desteğiyle ilgili kararname ton başına 50 lira olarak Başbakanımızın talimatıyla imzalandı" dedi.

      Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı
    • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
      Son güncelleme: 23:22 02.02.2018
      23:22 02.02.2018

      Çavuşoğlu: Rusya'yla ilişkilerimizle ilgili bazı çevrelerin kaygısı asılsız

      Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada’da yayımlanan 'Ottawa Life Magazine' adlı dergiye verdiği röportajda, "Bazı çevrelerde Rusya ile ilişkilerimizle ilgili kaygı görüyoruz. Bu endişeler asılsızdır. Rusya'yla ve müttefiklerimizle olan ilişkilerimiz birbiriyle çelişmemekte, bunun yerine birbirimizi tamamlamaktadır" ifadesini kullandı.

    • Bakan Fakıbaba
      Son güncelleme: 22:51 02.02.2018
      22:51 02.02.2018

      Fakıbaba: Çin'e kiraz ihracatı konusunda iyi gelişmeler var

      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Çin'e kiraz ihracatı konusunda çok iyi gelişmeler var, domatesle ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor. Çin pazarına girdiğimiz taktirde inanın çok büyük bir pazar elde etmiş olacağız" dedi.

    • İYİ Parti lideri Meral Akşener
      Son güncelleme: 22:03 02.02.2018
      22:03 02.02.2018

      Akşener: Yüreğin yetiyorsa seçime sokma da göreyim

      İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, kendisine yönelik birçok engellemeler yapıldığını belirterek, "Şimdi deniliyor ki seçime sokmayacağız. Bütün şekil, şartları yerine getiriyoruz. Gücünüz varsa, yüreğiniz varsa, oynayın bakalım YSK'yla da ne oluyormuş. Hadi yüreğin yetiyorsa seçime sokma da göreyim" dedi.

    • soya tohumu
      Son güncelleme: 22:03 02.02.2018
      22:03 02.02.2018

      Türkiye dışarıya sattığı sebze tohumlarını ortalama '8 kat fazla para ödeyerek geri alıyor'

      Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık: Sebze tohumunu yurtdışına 12.76 dolardan satmışız, 105.2 dolardan geri almışız. Yani aynı kilogramdaki sebze tohumu alışımız ve satışımız arasında tam 8 kat fazla para ödemişiz.

    • Türk Tabipler Birliği (TTB)
      Son güncelleme: 21:18 02.02.2018
      21:18 02.02.2018

      510 avukat, ortak bildiriyle TTB'ye destek oldu

      Türkiye'nin dört bir yanından 510 avukat, yöneticileri gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) desteklerini duyurdu: Barışı savunduğu için TTB üyesi hekimlerin gözaltına alınması, anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırı. Savaş karşıtları derhal serbest bırakılmalı.

    • Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
      Son güncelleme: 20:50 02.02.2018
      20:50 02.02.2018

      Türkiye'den Yunanistan'a iade tepkisi

      Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, DHKP/C mensubu olduğu belirtilen Mehmet Doğan'ın Türkiye'ye iadesi edilmesi talebinin Atina Temyiz Mahkemesi tarafından reddedilmesinin büyük hayal kırıklığı yarattığı bildirildi.

    • Ankara Vergi Dairesi patlama
      Son güncelleme: 19:15 02.02.2018
      19:15 02.02.2018

      Ankara Valiliği: Vergi dairesindeki patlamada bomba düzeneği bulundu

      tarafından yazılmıştır Yurdagül Şimşek

      Ankara Valiliği'nden, Çukurambar'daki Vergi Dairesi Başkanlığı'nda meydana gelen patlamada, bomba düzeneği kullanıldığı yönünde bulgular elde edildiği bildirildi.

    • ABD Savunma Bakanı James Mattis
      Son güncelleme: 18:39 02.02.2018
      18:39 02.02.2018

      Mattis: Türkiye ile Menbiç'i konuştuk, ama detaylarını kamuoyuna açıklayamam

      ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye ile Menbiç konusunu konuştuklarını, ancak detaylarını kamuoyuna açıklamanın uygun olmayacağını söyledi.

    • Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk
      Son güncelleme: 18:36 02.02.2018
      18:36 02.02.2018

      Erdoğan, Milli Görüşçü Albayrak'ın tabutuna Külünk ile birlikte omuz verdi

      Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 68 yaşında vefat eden Milli Görüş'ün önemli isimlerinden Bekir Sıtkı Albayrak'ın cenaze törenine katıldı.

    • Mukaveme Suriyyi örgütünün lideri Mihraç Ural
      Son güncelleme: 18:34 02.02.2018
      18:34 02.02.2018

      Mihraç Ural hakkında kırmızı bülten

      Soçi'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılması sonrası Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (THKP-C ) Acilciler örgütünün lideri Mihraç Ural hakkında 3 dava kapsamında kırmızı bülten çıkarıldı.

    • Adana Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı
      Son güncelleme: 16:55 02.02.2018
      16:55 02.02.2018

      Furkan Vakfı'na kayyum atandı

      Adana'da kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un gözaltına alındığı Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na kayyum atandı.

    • Türkiye Hacamatçılar Federasyonu
      Son güncelleme: 16:51 02.02.2018
      16:51 02.02.2018

      Hacamatçılar'dan TTB protestosu: 'Söz konusu vatansa hacamatçılar yanında Reis'

      Türk Tabipleri Birliği'nin 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' açıklaması Hacamatçılar Federasyonu tarafından protesto edildi.

    • AB'nin Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini
      Son güncelleme: 16:34 02.02.2018
      16:34 02.02.2018

      AB: Kılıç'ın tahliyesinin iptali ve TTB'ye gözaltı, hukuk devletine darbe

      Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Av. Taner Kılıç hakkında tahliye kararının ardından tekrar tutuklama kararı çıkmasına ve Türk Tabipler Birliği'ne yönelik gözaltılara Avrupa Birliği tepki gösterdi.

    • ABD Kongresi
      Son güncelleme: 16:27 02.02.2018
      16:27 02.02.2018

      'ABD Kongresi, Türkiye'ye yaptırım hazırlığında'

      Afrin operasyonunun ardından Washington ile Ankara arasında oluşan gerilimin kontrollü biçimde devam ettiğini ifade eden Hürriyet'in Washington temsilcisi Cansu Çamlıbel, ABD Kongresi'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım hazırlığı içinde olduğunu ileri sürdü.

    • IŞİD
      Son güncelleme: 16:19 02.02.2018
      16:19 02.02.2018

      IŞİD'in 'medya sorumlusu' Kocaeli'nde yakalandı

      IŞİD'in "medya sorumlusu" Suriye uyruklu Abdulbasit Abdulaziz Hammud, kaçak yollardan Türkiye'ye girdikten sonra geldiği Kocaeli'de jandarmanın operasyonuyla yakalandı. IŞİD tarafından görev veriline kadar burada "uyuyan hücre" olarak beklemeyi planladığı belirtilen Hammud tutuklandı.

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