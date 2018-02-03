Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Bursaspor-Beşiktaş maçının devre arasında yaptığı açıklamalarda, "Tribünlerde Allahu Ekber, Allahu Ekber ne oluyor arkadaşlar? Burada ne oluyor, spor yapılıyor ya" yorumunu yaptı.