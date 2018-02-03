Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Adnan Oktar'ın Diyanet İşleri Başkanı'na yönelik sözlerini ele aldı.
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Bursaspor-Beşiktaş maçının devre arasında yaptığı açıklamalarda, "Tribünlerde Allahu Ekber, Allahu Ekber ne oluyor arkadaşlar? Burada ne oluyor, spor yapılıyor ya" yorumunu yaptı.
M.Ö. 1. yüzyılda kurulduğu ve M.S. 8. yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Karabük Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis antik kentindeki kazı çalışmaları sırasında, Anadolu'nun en eski kiliselerinden biri olduğu değerlendirilen, bin 500 yıllık bir yapı bulundu.
Eyüpsultan'da bir markette, çalışanları rehin alan gasp şüphelileri, polis operasyonuyla yakalandı. Rehineler de kurtarıldı.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Narenciye desteğiyle ilgili kararname ton başına 50 lira olarak Başbakanımızın talimatıyla imzalandı" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada’da yayımlanan 'Ottawa Life Magazine' adlı dergiye verdiği röportajda, "Bazı çevrelerde Rusya ile ilişkilerimizle ilgili kaygı görüyoruz. Bu endişeler asılsızdır. Rusya'yla ve müttefiklerimizle olan ilişkilerimiz birbiriyle çelişmemekte, bunun yerine birbirimizi tamamlamaktadır" ifadesini kullandı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Çin'e kiraz ihracatı konusunda çok iyi gelişmeler var, domatesle ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor. Çin pazarına girdiğimiz taktirde inanın çok büyük bir pazar elde etmiş olacağız" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, kendisine yönelik birçok engellemeler yapıldığını belirterek, "Şimdi deniliyor ki seçime sokmayacağız. Bütün şekil, şartları yerine getiriyoruz. Gücünüz varsa, yüreğiniz varsa, oynayın bakalım YSK'yla da ne oluyormuş. Hadi yüreğin yetiyorsa seçime sokma da göreyim" dedi.
Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık: Sebze tohumunu yurtdışına 12.76 dolardan satmışız, 105.2 dolardan geri almışız. Yani aynı kilogramdaki sebze tohumu alışımız ve satışımız arasında tam 8 kat fazla para ödemişiz.
Türkiye'nin dört bir yanından 510 avukat, yöneticileri gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) desteklerini duyurdu: Barışı savunduğu için TTB üyesi hekimlerin gözaltına alınması, anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırı. Savaş karşıtları derhal serbest bırakılmalı.
Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, DHKP/C mensubu olduğu belirtilen Mehmet Doğan'ın Türkiye'ye iadesi edilmesi talebinin Atina Temyiz Mahkemesi tarafından reddedilmesinin büyük hayal kırıklığı yarattığı bildirildi.
Ankara Valiliği'nden, Çukurambar'daki Vergi Dairesi Başkanlığı'nda meydana gelen patlamada, bomba düzeneği kullanıldığı yönünde bulgular elde edildiği bildirildi.
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye ile Menbiç konusunu konuştuklarını, ancak detaylarını kamuoyuna açıklamanın uygun olmayacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 68 yaşında vefat eden Milli Görüş'ün önemli isimlerinden Bekir Sıtkı Albayrak'ın cenaze törenine katıldı.
Soçi'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılması sonrası Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (THKP-C ) Acilciler örgütünün lideri Mihraç Ural hakkında 3 dava kapsamında kırmızı bülten çıkarıldı.
Adana'da kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un gözaltına alındığı Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na kayyum atandı.
Türk Tabipleri Birliği'nin 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' açıklaması Hacamatçılar Federasyonu tarafından protesto edildi.
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Av. Taner Kılıç hakkında tahliye kararının ardından tekrar tutuklama kararı çıkmasına ve Türk Tabipler Birliği'ne yönelik gözaltılara Avrupa Birliği tepki gösterdi.
Afrin operasyonunun ardından Washington ile Ankara arasında oluşan gerilimin kontrollü biçimde devam ettiğini ifade eden Hürriyet'in Washington temsilcisi Cansu Çamlıbel, ABD Kongresi'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım hazırlığı içinde olduğunu ileri sürdü.
IŞİD'in "medya sorumlusu" Suriye uyruklu Abdulbasit Abdulaziz Hammud, kaçak yollardan Türkiye'ye girdikten sonra geldiği Kocaeli'de jandarmanın operasyonuyla yakalandı. IŞİD tarafından görev veriline kadar burada "uyuyan hücre" olarak beklemeyi planladığı belirtilen Hammud tutuklandı.
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