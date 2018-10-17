Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha gündeme getirdiği 'af konusu' için Eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ruşen Gültekin, "AK Parti muhtemelen infaz konusunda bir düzenleme isteyebilir ama MHP buna ikna olur mu emin değilim" dedi.