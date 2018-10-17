ABD, Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Kaşıkçı olayını görüşmek üzere Riyad'a ayak bastığı saatlerde Suudi Arabistan'dan YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kontrol ettiği bölgeler için 100 milyon dolar yardım aldı.
Çin'den, Batılı ülkelere, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasına yönelik çifte standartlı bir yaklaşım benimsedikleri gerekçesiyle eleştiri geldi.
Irak’ta Şii lider Mukteda el Sadr, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili tutumundan dolayı ABD Başkanı Donald Trump’a, "Sen firavunsun” şeklinde seslenerek, Trump’ın Kaşıkçı olayının araştırılması çağrısının arkasında ‘ABD’nin zengin kalması için gözünü Körfez'deki milyarlara dikmesinin’ yattığını belirtti.
ABD Kongresi'nin önde gelen üyeleri, Suudi Veliaht Prensi'ne çok sert çıktı. "Kaşıkçı'yı öldürttü, o iktidardan gitmeden Suudi Arabistan ile bir daha asla iş yapmam" diyen Cumhuriyetçi Senatör Graham, Kongre'ye Suudi Arabistan'a en sert yaptırımları uygulama çağrısı yaptı.
CNN ve Al Jazeera, 2 Ekim'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdiğinden beri kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddiasıyla ilgili tüyler ürperten ayrıntıları Türk yetkililere dayanarak verdi: Suudi adli tıp yetkilileri Kaşıkçı'yı parçalara ayırırken müzik dinliyordu.
Çin Komünist Partisi'nin üst düzey Uygur yetkilisi Şöhret Zakir, İslamcılaştıklarından şüphelenilen Uygurların 'mesleki eğitim enstitüleri' adı altında konuldukları kamplarla ilgili "Aşırılıkçılığa karşı eğitiliyor, Çince öğreniyor, hukuk eğitimi alıyor, masa tenisi oynuyorlar" manzarası çizdi.
Çeçenistan Parlamentosu Başkanı Magomed Daudov Mylistory'deki hesabından, Çeçenistan ile İnguşetya arasındaki idari sınır çizgisinin belirlenmesine ilişkin anlaşmanın yürürlüğe girdiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha gündeme getirdiği 'af konusu' için Eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ruşen Gültekin, "AK Parti muhtemelen infaz konusunda bir düzenleme isteyebilir ama MHP buna ikna olur mu emin değilim" dedi.
Doğu Kudüs'te mayıs ayında ‘eğlence’ için Filistinli bir kişiyi plastik mermiyle vuran İsrail polisi gözaltına alındı.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi olağanüstü hal uygulamasının altıncı kez uzatılmasına karar verdi.
Rusya'dan bir heyet, Riyad'ı ziyaret ederek Suudi Arabistan yönetimiyle Suriye'deki durumu konuştu.
Şam'a giden Kırımlı heyet arasındaki Yalta Uluslararası Ekonomi Forumu (YIEF) Kuruluşu Başkanı Andrey Nazarov, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Suriye'deki durumla bağlantılı bir engel kalmazsa Nisan 2019'da gerçekleştirilecek YIEF'e katılmak istediğini söylediğini belirtti. Heyet, Esad'la ayrıca Suriye ile Kırım arasında uçuşları konuştu.
Suudi Arabistan Prensi Halid bin Farhan el Suud, ülke yönetiminin kendisini de kaçırmak istediğini iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda kaybolması vakasıyla ilgili Riyad'a gönderdiği Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la görüştü.
Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesud Barzani, Kerkük ve çevresinin merkezi yönetimin kontrolüne geçmesinin yıldönümünde yaptığı açıklamada, "İçeriden bir elin yardımıyla halkımızın kaderiyle vicdansızca bir oyun oynandı" dedi.
ABD Başkanı Beyaz Saray'da CBS kanalının 60 Dakika programına röportaj verirken, izleyiciler, arka planda yeni bir tablo fark etti.
NATO'nun eski Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı James Stavridis, ABD'nin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı vakası nedeniyle Riyad'la yaptığı askeri anlaşmaları iptal etmesi halinde Suudi Arabistan'ın Rusya ve Çin'den silah almaya başlayacağını söyledi.
Suriye'nin İdlib vilayetinde Soçi mutabakatı uyarınca silahsız bölge kurulması aşamasına geçildi. Ama mutabakatı tanımayan Kaide bağlantılı Hurras El Din, Ensarud Din, Ensarul İslam ve Ensar Tevhid Tugayları, Suriye hükümet güçlerine saldırmak için ortak operasyon odası kurdu.
Avustralya, ABD'nin Kudüs adımını takip eden ikinci büyük ülke olabilir. Koyu bir Evanjelist olan Başbakan Scott Morrison, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve büyükelçiliği Tel Aviv'den buraya taşıma seçeneğini değerlendirdiklerini açıkladı.
DİSK-AR’ın açıkladığı işsizlik raporuna göre, 1 milyon 30 bin üniversite mezunu işsiz durumda ve her yüz gençten 28'i ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor.