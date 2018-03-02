Dünyanın en büyük online rezervasyon portalı Booking, 2018 FIFA Dünya Kupası maçlarının oynanacağı St. Petersburg’da, 14 Haziran-14 Temmuz dönemi için 1800’den fazla konaklama seçeneği sunuyor.
Kameralara birlikte samimi pozlar veren, sosyal medyada birbirlerine övgüler düzen Kardashian-Jenner kardeşler arasında kıskançlık krizi yaşandığı iddia edildi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Alper Potuk, karşılaşmada gördüğü kırmızı kart sebebiyle özür mesajı yayımladı.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında kırmızı kartlarla tansiyon yükseldi. Volkan Demirel'in kırmızı kart görmesiyle Fenerbahçe'nin 9, Beşiktaş'ın 10 kişiyle sürdürdüğü karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Quentin Tarantino'nun yeni filmi 'Once Upon a Time In Hollywood' filmine Brad Pitt de dahil oldu.
Tayland'da çalışma izni olmadan 'seks eğitimi' vermesi nedeniyle tutuklanan Instagram fenomeni Rus model Anastasya Vaşukeviç, serbest kalması karşılığında 'devlet sırrı' verebileceğini iddia etti.
Dünyayı yarım asırdır sallayan efsane müzik grubu Rolling Stones'un solisti Mick Jagger ile gitaristi Keith Richards arasındaki akor bozukluğu bir kez daha medyaya yansıdı. Aralık 2016'da 8. kez baba olan Jagger'ın 'vazektomiye ihtiyacı olduğunu' ima eden Richards, daha sonra bizzat arkadaşından özür dilediğini kamuoyuna duyurdu.
Japonya'nın üstünün örtülmesini istediği 2. Dünya Savaşı'nın seks köleleri hakkında önemli bir kanıt ortaya çıktı. Güney Koreli araştırmacılar, Amerikan arşivlerinden buldukları Japon ordusunun seks kölesi yaptığı Koreli kadınların toplu mezarına dair bir video yayımladı.
Dünyanın en büyük ordu korosu olarak gösterilen Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, 90. yılında İstanbul’da konser verecek.
Kayseri'de yaşayan M.K., komşusunun kızının 7 yıl önceki düğününde taktığı çeyrek altını yazdığı bir notla geri istedi. M.K.'nın altını geri isteme gerekçesi ise 38 yaşına gelen oğlunun evlenmemesi.
PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları’nda dünya rekoru kıran Rus artistik patinajcı Alina Zagitova’nın performansı için “Bu bir performans değil” eleştirisinde bulunan ABD’li artistik patinajcı Ashley Wagner geri adım attı. Wagner “Genç bir sporcunun olimpiyatlarda altın madalya almasına büyük saygı duyarım” ifadelerini kullandı.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter, uzun süredir test ettiği bookmarks (yer imleri) özelliğini hizmete soktu.
Spotify'ın New York borsasında işlem görmesi için ilk halka arz (IPO) başvurusunda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kar yağışı uyarısı yapmıştı. Gece saat 01.30 sıralarında özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Meteoroloji özellikle bu sabah ve cuma sabahı için buzlanma ve don uyarısında bulundu.
MeToo hareketinin yükselişe geçtiği dönemde dünyaca meşhur viski markası Johnnie Walker'ın logosu kadın haklarını desteklemek gerekçesiyle ilk kez kadın şeklini aldı. Bu ay boyunca Kadın Tarihi Ayı ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü fırsat bilinerek Jane Walker edisyonu satılacak.
Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi 3-1 yendiği maçın sonunda statta çalınan ‘Mini mini bir kuş donmuştu’ şarkısı yönetimde kriz yaşanmasına sebep oldu.
‘Bayan Popo' anlamına gelen ‘Miss Bum Bum' unvanına 2015'te sahip olan 27 yaşındaki Brezilyalı model Suzy Cortez, kar altında neredeyse tamamen çıplak verdiği pozlarla 'soğuktan korkmadığını' gösterdi.
The Matrix filminde yer almasıyla birlikte bir dönem dünyada büyük bir popülariteye ulaşan Nokia 8110 model cep telefonunun WhatsApp desteği sunmayacağı bildirildi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) Rusya Olimpiyat Komitesi’nin 5 Aralık’ta askıya aldığı üyeliğini yeniden başlattığı belirtildi.
Çinli bilim adamları, idrarda yaşlanmaya bağlı oksidasyon artışını tayin eden bir biyo-işaretçi madde sayesinde biyolojik yaşı isabetli olarak tespit edebiliyor.
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