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    Yaşam

    • St. Petersburg'un mistik yerleri
      Son güncelleme: 02:40 02.03.2018
      02:40 02.03.2018

      St. Petersburg’da 2018 FIFA Dünya Kupası sırasında kiralar ne kadar olacak?

      Dünyanın en büyük online rezervasyon portalı Booking, 2018 FIFA Dünya Kupası maçlarının oynanacağı St. Petersburg’da, 14 Haziran-14 Temmuz dönemi için 1800’den fazla konaklama seçeneği sunuyor.

    • Kim Kardashian
      Son güncelleme: 02:08 02.03.2018
      02:08 02.03.2018

      Kim Kardashian ile kardeşi Kendall Jenner arasında kıskançlık krizi

      Kameralara birlikte samimi pozlar veren, sosyal medyada birbirlerine övgüler düzen Kardashian-Jenner kardeşler arasında kıskançlık krizi yaşandığı iddia edildi.

    • Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Alper Potuk kırmızı kart gördü
      Son güncelleme: 01:14 02.03.2018
      01:14 02.03.2018

      Alper Potuk'tan 'kırmızı kart' özrü

      Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Alper Potuk, karşılaşmada gördüğü kırmızı kart sebebiyle özür mesajı yayımladı.

    • Beşiktaş-Fenerbahçe
      Son güncelleme: 21:56 01.03.2018
      21:56 01.03.2018

      Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde 4 gol, 3 kırmızı kart

      Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında kırmızı kartlarla tansiyon yükseldi. Volkan Demirel'in kırmızı kart görmesiyle Fenerbahçe'nin 9, Beşiktaş'ın 10 kişiyle sürdürdüğü karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

    • Quentin Tarantino - Brad Pitt
      Son güncelleme: 16:35 01.03.2018
      16:35 01.03.2018

      DiCaprio ve Pitt, Tarantino filminde buluşacak

      Quentin Tarantino'nun yeni filmi 'Once Upon a Time In Hollywood' filmine Brad Pitt de dahil oldu.

    • Instagram fenomeni Rus model Anastasya Vaşukeviç
      Son güncelleme: 16:27 01.03.2018
      16:27 01.03.2018

      Tayland'da 'seks eğitimi' verdiği için yakalanan Rus model, serbest kalması karşılığında ‘devlet sırrı' vermeyi teklif etti

      Tayland'da çalışma izni olmadan 'seks eğitimi' vermesi nedeniyle tutuklanan Instagram fenomeni Rus model Anastasya Vaşukeviç, serbest kalması karşılığında 'devlet sırrı' verebileceğini iddia etti.

    • Rolling Stones Mick Jagger Keith Richards Stones - No Filter turu Esprit arena Düsseldorf 2017
      Son güncelleme: 15:36 01.03.2018
      15:36 01.03.2018

      Jagger için 'vazektomiye ihtiyacı olan azgın teke' dedi, sonra özür diledi

      Dünyayı yarım asırdır sallayan efsane müzik grubu Rolling Stones'un solisti Mick Jagger ile gitaristi Keith Richards arasındaki akor bozukluğu bir kez daha medyaya yansıdı. Aralık 2016'da 8. kez baba olan Jagger'ın 'vazektomiye ihtiyacı olduğunu' ima eden Richards, daha sonra bizzat arkadaşından özür dilediğini kamuoyuna duyurdu.

    • Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nda Güney Koreli kadınları 'rahatlama kadınları' adı altında seks kölesi yapması Seul Japonya Büyükelçiliği önü protesto
      Son güncelleme: 13:51 01.03.2018
      13:51 01.03.2018

      Japonya'nın seks kölesi yaptığı Koreli kadınların toplu mezar görüntüleri yayımlandı

      Japonya'nın üstünün örtülmesini istediği 2. Dünya Savaşı'nın seks köleleri hakkında önemli bir kanıt ortaya çıktı. Güney Koreli araştırmacılar, Amerikan arşivlerinden buldukları Japon ordusunun seks kölesi yaptığı Koreli kadınların toplu mezarına dair bir video yayımladı.

    • Kızıl Ordu Korosu
      Son güncelleme: 12:49 01.03.2018
      12:49 01.03.2018

      Kızıl Ordu Korosu, 90. yılında İstanbul'da konser verecek

      Dünyanın en büyük ordu korosu olarak gösterilen Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, 90. yılında İstanbul’da konser verecek.

    • Altın
      Son güncelleme: 11:08 01.03.2018
      11:08 01.03.2018

      Düğünde taktığı altını 7 yıl sonra geri istedi

      Kayseri'de yaşayan M.K., komşusunun kızının 7 yıl önceki düğününde taktığı çeyrek altını yazdığı bir notla geri istedi. M.K.'nın altını geri isteme gerekçesi ise 38 yaşına gelen oğlunun evlenmemesi.

    • Alina Zagitova
      Son güncelleme: 09:29 01.03.2018
      09:29 01.03.2018

      Zagitova’yı eleştiren ABD’li artistik patinajcıdan geri adım

      PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları’nda dünya rekoru kıran Rus artistik patinajcı Alina Zagitova’nın performansı için “Bu bir performans değil” eleştirisinde bulunan ABD’li artistik patinajcı Ashley Wagner geri adım attı. Wagner “Genç bir sporcunun olimpiyatlarda altın madalya almasına büyük saygı duyarım” ifadelerini kullandı.

    • Twitter
      Son güncelleme: 09:03 01.03.2018
      09:03 01.03.2018

      Twitter'dan yeni hizmet

      Sosyal paylaşım sitesi Twitter, uzun süredir test ettiği bookmarks (yer imleri) özelliğini hizmete soktu.

    • Spotify
      Son güncelleme: 02:44 01.03.2018
      02:44 01.03.2018

      Dijital müzik devi Spotify için ilk halka arz başvurusu

      Spotify'ın New York borsasında işlem görmesi için ilk halka arz (IPO) başvurusunda bulunuldu.

    • İstanbul'da kar
      Son güncelleme: 01:59 01.03.2018
      01:59 01.03.2018

      İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

      Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kar yağışı uyarısı yapmıştı. Gece saat 01.30 sıralarında özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Meteoroloji özellikle bu sabah ve cuma sabahı için buzlanma ve don uyarısında bulundu.

    • viski bar
      Son güncelleme: 21:58 28.02.2018
      21:58 28.02.2018

      Kadın hareketinin şerefine Jane Walker

      MeToo hareketinin yükselişe geçtiği dönemde dünyaca meşhur viski markası Johnnie Walker'ın logosu kadın haklarını desteklemek gerekçesiyle ilk kez kadın şeklini aldı. Bu ay boyunca Kadın Tarihi Ayı ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü fırsat bilinerek Jane Walker edisyonu satılacak.

    • Beşiktaş tribünleri
      Son güncelleme: 21:30 28.02.2018
      21:30 28.02.2018

      Beşiktaş yönetiminde şarkı krizi: ‘Mini mini bir kuş donmuştu’ neden çalındı?

      Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi 3-1 yendiği maçın sonunda statta çalınan ‘Mini mini bir kuş donmuştu’ şarkısı yönetimde kriz yaşanmasına sebep oldu.

    • Suzy Cortez
      Son güncelleme: 21:13 28.02.2018
      21:13 28.02.2018

      'Bayan Popo' meydan okudu: Bazıları soğuk sever

      ‘Bayan Popo' anlamına gelen ‘Miss Bum Bum' unvanına 2015'te sahip olan 27 yaşındaki Brezilyalı model Suzy Cortez, kar altında neredeyse tamamen çıplak verdiği pozlarla 'soğuktan korkmadığını' gösterdi.

    • Nokia 8110
      Son güncelleme: 20:59 28.02.2018
      20:59 28.02.2018

      Nokia 8110 hayal kırıklığına uğrattı

      The Matrix filminde yer almasıyla birlikte bir dönem dünyada büyük bir popülariteye ulaşan Nokia 8110 model cep telefonunun WhatsApp desteği sunmayacağı bildirildi.

    • Rusya Olimpiyat Komitesi
      Son güncelleme: 20:27 28.02.2018
      20:27 28.02.2018

      ‘Rusya’nın Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne üyeliği yeniden başlatıldı’

      Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) Rusya Olimpiyat Komitesi’nin 5 Aralık’ta askıya aldığı üyeliğini yeniden başlattığı belirtildi.

    • Laboratuvar - deney - bilim - sağlık
      Son güncelleme: 16:36 28.02.2018
      16:36 28.02.2018

      Biyolojik yaşı belirleyen test geliştirildi

      Çinli bilim adamları, idrarda yaşlanmaya bağlı oksidasyon artışını tayin eden bir biyo-işaretçi madde sayesinde biyolojik yaşı isabetli olarak tespit edebiliyor.

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