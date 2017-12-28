Galatasaray'ın 4. kez başına geçen Fatih Terim'in TFF ile olan davasında federasyonun avukatı Hüseyin Karaahmetoğlu, teknik direktörün ilk olarak kendisinin istifa ettiğini ve bu anın tanığının da olduğunu söyledi. Terim'in avukatı Rezan Epözdemir de teknik direktörün istediği 13 milyonluk tazminat için "Talebimiz fahiş değildir" dedi.