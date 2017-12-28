53 yıl boyunca sadece kendi ülkesinden oyuncuları oynatmasıyla bilinen Ekvador kulüplerinden El Nacional'ın bir oyuncusunun Kolombiyalı olduğu ortaya çıktı.
Sporculuk kariyerini seçen kadınlar, basın ve kamuoyunun gündeminde sıklıkla yer edinen ağır antrenmanlar, yarışmalar, zaferler, yenilgiler ve rekorlarla dolu bir yolda ilerliyor.
Rusya Başbakan Yardımcısı Vitaliy Mutko, 2018 FIFA Dünya Kupası Organizasyon Komitesi başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı.
Galatasaray'da görevine son verilmesinin ardından ilk kez röportaj veren Igor Tudor, taraftarların 'Tudor istifa' talepleri ve Fatih Terim posterleri açması karşısında şaşkınlığa uğradığını belirtti. Hırvat teknik direktör ''Tesislere de Terim posterleri yapıştırmışlardı'' dedi.
Brezilyalı futbolcu Denilson de Oliveira bir dostluk maçında ofsayta yakalanınca kadın yardımcı hakeme kalp işareti yaptı. Denilson'ın hareketi hem yine kadın olan orta hakemin hem de Brezilyalı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
Rusya Kadın Hokey Ligi, ülkenin dört bir yanından kadın hokeycilerin yer aldığı bir 2018 takvimi çıkardı. Rinklerde isimlerinden söz ettiren 12 sporcu, takvim için poz verdi.
Rusya ile Türkiye A milli futbol takımları haziran başlarında dostluk maçı için Moskova'da karşı karşıya gelecek.
İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun vergi kaçakçılığıyla suçlandığı davayla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Hem maddi hem de manevi açıdan zor günler geçirdiğini açıklayan Galatasaray ve Arsenal'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue, depresyonla mücadele etmesinde Prens Harry'nin annesini kaybetmesiyle ilgili açıklamalarının etkili olduğunu söyledi.
Galatasaray'ın 4. kez başına geçen Fatih Terim'in TFF ile olan davasında federasyonun avukatı Hüseyin Karaahmetoğlu, teknik direktörün ilk olarak kendisinin istifa ettiğini ve bu anın tanığının da olduğunu söyledi. Terim'in avukatı Rezan Epözdemir de teknik direktörün istediği 13 milyonluk tazminat için "Talebimiz fahiş değildir" dedi.
Olimpiyat Oyunları’ndan ömür boyu men cezası verilen Rusya Spor Bakanı Vitaliy Mutko, Futbol Birliği başkanlığı görevinden 6 aylığına ayrıldığını duyurdu.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, Barcelona'da top koşturan Arda Turan'a ilişkin transfer iddialarıyla ilgili konuştu. Orman "Arda Turan'a Beşiktaş forması da nasip olsun isterim ama şu an için böyle bir durum yok" dedi.
Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, rakip takımda oynayan eski sarı kırmızı Sabri Sarıoğlu için "Ben olsam göndermezdim açıkçası. Kötü de oynasa burada kalırdı" yorumunu yaptı.
Galatasaray'a 3-1 kaybeden Göztepe'nin Makedon golcüsü Adis Jahovic, beklediği penaltı kararı gelmeyince hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun taklidini yaptı.
Habertürk yazarı Meriç Müldür, Barcelona'da forma şansı bulamayan Arda Turan'ın Beşiktaş'a 'Evet' dediğini, ilgili görüşmelerin Fikret Orman'ın Londra ziyaretlerinde gerçekleştirildiğini ileri sürdü.
Fenerbahçe'nin taraftar grubu liderlerinden Mehmet Altunkaynak, kahvehaneden çıktığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi
ABD'li tenisçi Serena Williams, hamileliği nedeniyle şubat ayından beri uzak kaldığı kortlara, 30 Aralık'ta Jelena Ostapenko ile oynayacağı gösteri maçıyla dönecek.
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Emmanuel Eboue, ekonomik olarak zor günler geçirdiğini söyledi.
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, konuk olduğu Real Madrid'i 3-0 mağlup ederek rakibiyle arasındaki puan farkını 14'e çıkardı.
Süper Lig’in 17. haftasında, Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe takımları Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda karşılaştı. Atiker Konyasporlu taraftarlar Kudüs'e destek olmak amacıyla kareografi yaptı.
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