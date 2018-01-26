Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Rus Şövalyeleri’ ve ‘Rusya Şahinleri’ hava akrobasi ekiplerinin tatbikatı sırasında yaptığı havada yakıt ikmalinin videosunu yayınladı.
Rusya'nın geliştirdiği 5. nesil Su-57 avcı uçağının, ilk kez silah yüklü olarak havalandığı belirtildi.
Almanya'nın Türkiye'ye silah ihracatını durdurmasının ardından diğer Batılı müttefiklerin de aynı yönde karar alması halinde ne olacağı sorusu doğdu. Rus uzmanlara göre ağır silahlarının çoğunu dışarıdan alan Türkiye, Batı'nın silah ambargosuna uğrasa bile mevcut imkânlarıyla Afrin harekatına devam edebilir.
Katar hükümetinin, S-400 füze savunma sistemleri almak için Rusya'yla görüşme halinde olduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı'nın 6. gününde Hatay'daki Harekat Merkezi'ne gitti. Askerlere konuşma yapan ve genelkurmay başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarına video konferans bağlantısıyla hitap eden Erdoğan, 'Afrin'in terör unsurlarından temizleneceğini, harekatın netice alınana dek devam edeceğini' söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Davos'ta ''Türk dışişleri bakanına Suriye’de bir güvenli bölge kurulmasını teklif ettiniz mi'' sorusunu şöyle yanıtladı: ''Bir dizi olası seçeneği tartıştık, ama herhangi bir teklifte bulunmadık.''
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'deki kimyasal silah saldırıları hakkında Moskova'yı suçlama girişimlerini Rusya'nın imajını bozmaya ve Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni baltalamaya yönelik bir propaganda saldırısı olarak nitelendirdi.
Zeytin Dalı Harekatı'nda Leopard 2 tanklarının kullanıldığına dair görüntüler Alman kamuoyunda tepki çekti. Başbakan Angela Merkel ile Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'ye taaahhüt edilen Leopard modernizasyonunu şimdilik durdurdu. Gabriel: Tanklar konusunda kararı yeni hükümet verecek.
Sputnik Farsça'ya konuşan YPG'nin bir sözcüsü, Afrin'deki çatışmalar sırasında 16 Türk askerini esir aldıklarını, kendi kayıplarının 15-20'yi geçmediğini iddia etti.
Beyaz Saray İç Güvenlik Danışmanı Thomas Bossert, Türkiye'nin Suriye'de YPG'ye karşı başlattığı Afrin operasyonuna ilişkin ülkesinin kaygılarını tekrar etti. ABD'nin Türkiye ile Demokratik Suriye Güçleri (DSG) arasında çatışma olmasını istemediğini belirten Bossert "Türkiye'nin Afrin bölgesindeki çatışmadan çekilmesini tercih ederim" dedi.
ABD merkezli askeri dergi The National Interest (NI), RusTu-95 stratejik bombardıman uçaklarının bundan böyle çatışma ortamında değişen şartlara ve yeni hedeflere hızlı tepki verebileceklerini yazdı.
YPG'nin yabancı savaşçıları, Zeytin Dalı harekatı başlatılan Afrin'e gitme kararı aldı. İngiltere, ABD, Almanya ve Fransa'dan 20 kişi 'Türkiye'ye karşı savaşmaya hazır olduklarını' söyledi.
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ankara'nın Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne büyük önem verdiğini ve Moskova'nın bu yöndeki çabalarını desteklediğini belirtti. Şimşek, Türkiye'nin Suriye topraklarında gözü olmadığını ve güçlü bir Suriye'den yana olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'un bugün yaptıkları telefon görüşmesinde Afrin harekatını konuştuğu belirtildi.
En kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülkeyi ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'e, Endonezya özel kuvvetler askerleri, kafalarını kestikleri yılanların kanını içtikleri özel bir gösteri sergiledi.
Rus savunma şirketi Almaz-Antey’in Baş Mühendisi Pavel Sozinov, S-400 füze savunma sistemlerinin ihracat versiyonunun farklı tip füzelerle sunulacağını söyledi.
Almanya'nın kriz bölgelerine yaptığı silah ve askeri malzeme ihracatının son yasama döneminde arttığı bildirildi. Birinci Alman televizyon kanalı ARD'nin haberine göre, 2014-2017 yılları arasında hükümetin özel iznini gerektiren silah satışları 25 milyar euro'ya çıktı.
Hawaii'de 13 Ocak'ta Kuzey Kore'den balistik füze atıldığı yönünde yapılan ve halkı paniğe sevk eden alarmın kısa sürede düzeltilememesinin nedeni belli oldu. Hawaii Valisi David Ige Twitter hesabının şifresini unuttuğu için hatalı alarmı kısa süre içinde düzeltemediğini açıkladı.
Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, operasyonun sivil kayıplara yol açtığını, 6 bin kişinin evlerini terk ettiğini belirtti.
ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo, Kuzey Kore'nin yakın gelecekte ABD topraklarına nükleer saldırı düzenleme kabiliyetine sahip olacağını söyledi.
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