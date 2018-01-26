ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Davos'ta ''Türk dışişleri bakanına Suriye’de bir güvenli bölge kurulmasını teklif ettiniz mi'' sorusunu şöyle yanıtladı: ''Bir dizi olası seçeneği tartıştık, ama herhangi bir teklifte bulunmadık.''