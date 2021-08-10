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130 bin liralık altın çalan şüpheliyi, nişanlısının azmettirdiği ortaya çıktı
130 bin liralık altın çalan şüpheliyi, nişanlısının azmettirdiği ortaya çıktı
Zonguldak'ta iddialara göre girdiği kuyumcudan 130 bin liralık altını alarak kaçan şüpheli kadını nişanlısının azmettirdiği ortaya çıktı. Şüpheli hamile olduğu... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T20:16+0300
2021-08-10T20:16+0300
türkiye
zonguldak
altın
hırsız
nişanlı
soygun
kuyumcu
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Kuyumcular Çarşısı'nda F.G. isimli bir kadın, girdiği kuyumcuda altın satın almak istediğini belirtti.Altınlara baktığı sırada görevlinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak piyasa değeri yaklaşık 130 bin lira olan altınları alarak kaçmaya çalıştı. Ekiplerin yakaladığı kadın sevk edildiği adliyede kendisini nişanlısının azmettirdiğini itiraf etti.İlerleyen hamileliği sebebiyle adli kontrolle serbest bırakılan F.G.'nin nişanlısı ise ekiplerce gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen F.G.'nin nişanlısının sorgusu sürüyor.
türkiye
zonguldak
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zonguldak, altın, hırsız, nişanlı, soygun, kuyumcu

130 bin liralık altın çalan şüpheliyi, nişanlısının azmettirdiği ortaya çıktı

20:16 10.08.2021
© AAgözaltı - polis
gözaltı - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© AA
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Zonguldak'ta iddialara göre girdiği kuyumcudan 130 bin liralık altını alarak kaçan şüpheli kadını nişanlısının azmettirdiği ortaya çıktı. Şüpheli hamile olduğu gerekçesiyle adli kontrolle serbest bırakılırken gözaltına alınan nişanlısının adliyedeki sorgusu sürüyor.
Kuyumcular Çarşısı'nda F.G. isimli bir kadın, girdiği kuyumcuda altın satın almak istediğini belirtti.
Altınlara baktığı sırada görevlinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak piyasa değeri yaklaşık 130 bin lira olan altınları alarak kaçmaya çalıştı.
Ekiplerin yakaladığı kadın sevk edildiği adliyede kendisini nişanlısının azmettirdiğini itiraf etti.
İlerleyen hamileliği sebebiyle adli kontrolle serbest bırakılan F.G.'nin nişanlısı ise ekiplerce gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen F.G.'nin nişanlısının sorgusu sürüyor.
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