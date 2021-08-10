https://tr.sputniknews.com/20210810/130-bin-liralik-altin-calan-supheliyi-nisanlisinin-azmettirdigi-ortaya-cikti-1047881449.html

130 bin liralık altın çalan şüpheliyi, nişanlısının azmettirdiği ortaya çıktı

130 bin liralık altın çalan şüpheliyi, nişanlısının azmettirdiği ortaya çıktı

Zonguldak'ta iddialara göre girdiği kuyumcudan 130 bin liralık altını alarak kaçan şüpheli kadını nişanlısının azmettirdiği ortaya çıktı. Şüpheli hamile olduğu... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T20:16+0300

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2021-08-10T20:16+0300

türkiye

zonguldak

altın

hırsız

nişanlı

soygun

kuyumcu

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Kuyumcular Çarşısı'nda F.G. isimli bir kadın, girdiği kuyumcuda altın satın almak istediğini belirtti.Altınlara baktığı sırada görevlinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak piyasa değeri yaklaşık 130 bin lira olan altınları alarak kaçmaya çalıştı. Ekiplerin yakaladığı kadın sevk edildiği adliyede kendisini nişanlısının azmettirdiğini itiraf etti.İlerleyen hamileliği sebebiyle adli kontrolle serbest bırakılan F.G.'nin nişanlısı ise ekiplerce gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen F.G.'nin nişanlısının sorgusu sürüyor.

türkiye

zonguldak

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zonguldak, altın, hırsız, nişanlı, soygun, kuyumcu