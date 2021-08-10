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Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Avrupa sınırlarımızı süresiz olarak açın
Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Avrupa sınırlarımızı süresiz olarak açın
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisine yönelik hakaret içerikli açıklamaları nedeniyle eleştirdiği Afgan gazeteci Sunatullah Saadat için "ABD ajanı"... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T12:34+0300
2021-08-10T13:13+0300
recep tayyip erdoğan
göçmen
cumhurbaşkanlığı
tanju özcan
mülteci
bolu belediyesi
sunatullah saadat
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisine yönelik açıklamaları nedeniyle Afgan gazeteci Sunatullah Saadat'a tepki gösterdi.Saadat için "Gazeteci maskesi takmış, basit bir ABD ajanı. Ülkemizde cirit atan CIA ajanlarından sadece biri" diyen Özcan, "Bakın arkadaşa; öyle mazlum, öyle mağdur, öyle mahzun ki, memleketimi 'Hizaya getirilmesi gereken kâfir' bir ülke olarak işaret ediyor ve kendileri gibi ahlak ve ilim sahibi olmamızı öneriyor. Vah benim güzel ülkem. Ne hale getirdiler" ifadesini kullandı.Özcan, eleştirilerini şöyle sürdürdü:"Bu zavallı ajanın bana ve milletime söylediği sözleri, ipini elinde tutan emperyalist ABD yönetimine iade ediyorum. Aynı zamanda o sözlerin muhattabı daha çok; beni ırkçı, bunları Türk vatandaşı yapmaya çalışanlardır.Kim bunlar; siz onları çok iyi biliyorsunuz. Arap sevicilerden, FETÖ'cülere, PKK'lılardan abdestli kapitalistlere; tatlı su solcularından, akvaryum milliyetçilerine… Beni kınamak için yarışa yarışa sıraya geçenler.. Yani ABD emperyalizmin son uşakları."'ABD emperyalizminin Türkiye'deki yeni hain planını deşifre ettiği için hakaret işittiğini' savunan Özcan, "Milletin sözcülüğünü yaptığım için, 2 saatte bana soruşturma açıldı. Beni kınamak için koca koca siyasiler, yarışa yarışa sıraya girdi. Bu köpek; Türk kadınına, milli iradeyle seçilmiş devlet yöneticisine salyalarını akıtarak kin kusarken; iktidarıyla muhalefetiyle bizimkilerden ses yok" diye yazdı.Özcan, muhalefet partilerinin sessizliğini eleştirdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bir çağrıda bulunduğu tweet dizisine şöyle devam etti:"Hani biz Atatürkçüydük, anti emperyalisttik. Hadi iktidar, ABD’nin emperyalist planına sessiz kalıyor. Peki muhalefet bu plana niye sessiz kalıyor? Görmedikleri için mi? ABD’den medet umduklarından mı?Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyorum. Madem doğudaki sınırlarımızı koruyamıyoruz, Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın. Bunu yaparsanız ABD’nin bu hain planına ağır bir darbe vurmuş olursunuz. Ben de size amasız fakatsız milletin önünde teşekkürlerimi sunarım."
https://tr.sputniknews.com/20210810/bolu-belediye-baskani-tanju-ozcana-ve-kadinlara-hakaret-eden-afgan-gazeteci-sacma-sapan-konustum-1045206202.html
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recep tayyip erdoğan, göçmen, cumhurbaşkanlığı, tanju özcan, mülteci, bolu belediyesi, sunatullah saadat

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Avrupa sınırlarımızı süresiz olarak açın

12:34 10.08.2021 (güncellendi: 13:13 10.08.2021)
© İHA / FARUK ÇİDEMBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© İHA / FARUK ÇİDEM
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisine yönelik hakaret içerikli açıklamaları nedeniyle eleştirdiği Afgan gazeteci Sunatullah Saadat için "ABD ajanı" dedi. Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da "Madem doğudaki sınırlarımızı koruyamıyoruz, Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın" çağrısında bulundu.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisine yönelik açıklamaları nedeniyle Afgan gazeteci Sunatullah Saadat'a tepki gösterdi.
Saadat için "Gazeteci maskesi takmış, basit bir ABD ajanı. Ülkemizde cirit atan CIA ajanlarından sadece biri" diyen Özcan, "Bakın arkadaşa; öyle mazlum, öyle mağdur, öyle mahzun ki, memleketimi 'Hizaya getirilmesi gereken kâfir' bir ülke olarak işaret ediyor ve kendileri gibi ahlak ve ilim sahibi olmamızı öneriyor. Vah benim güzel ülkem. Ne hale getirdiler" ifadesini kullandı.
Özcan, eleştirilerini şöyle sürdürdü:
"Bu zavallı ajanın bana ve milletime söylediği sözleri, ipini elinde tutan emperyalist ABD yönetimine iade ediyorum. Aynı zamanda o sözlerin muhattabı daha çok; beni ırkçı, bunları Türk vatandaşı yapmaya çalışanlardır.
Kim bunlar; siz onları çok iyi biliyorsunuz. Arap sevicilerden, FETÖ'cülere, PKK'lılardan abdestli kapitalistlere; tatlı su solcularından, akvaryum milliyetçilerine… Beni kınamak için yarışa yarışa sıraya geçenler.. Yani ABD emperyalizmin son uşakları."
'ABD emperyalizminin Türkiye'deki yeni hain planını deşifre ettiği için hakaret işittiğini' savunan Özcan, "Milletin sözcülüğünü yaptığım için, 2 saatte bana soruşturma açıldı. Beni kınamak için koca koca siyasiler, yarışa yarışa sıraya girdi. Bu köpek; Türk kadınına, milli iradeyle seçilmiş devlet yöneticisine salyalarını akıtarak kin kusarken; iktidarıyla muhalefetiyle bizimkilerden ses yok" diye yazdı.
Sunatullah Saadat - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ve kadınlara hakaret eden Afgan gazeteci: Saçma sapan konuştum
10 Ağustos, 09:45
Özcan, muhalefet partilerinin sessizliğini eleştirdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bir çağrıda bulunduğu tweet dizisine şöyle devam etti:
"Hani biz Atatürkçüydük, anti emperyalisttik. Hadi iktidar, ABD’nin emperyalist planına sessiz kalıyor. Peki muhalefet bu plana niye sessiz kalıyor? Görmedikleri için mi? ABD’den medet umduklarından mı?
Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyorum. Madem doğudaki sınırlarımızı koruyamıyoruz, Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın. Bunu yaparsanız ABD’nin bu hain planına ağır bir darbe vurmuş olursunuz. Ben de size amasız fakatsız milletin önünde teşekkürlerimi sunarım."
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