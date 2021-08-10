https://tr.sputniknews.com/20210810/cia-baskani-irani-konusmak-icin-israilde-1047182234.html

CIA Başkanı, İran'ı konuşmak için İsrail'de

CIA Başkanı, İran'ı konuşmak için İsrail'de

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, İran konusunu görüşmek üzere İsrail’e geldi. 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T12:13+0300

2021-08-10T12:13+0300

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'Walla News' gazetesinde yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Nafali Benett ile Bruns arasındaki görüşmelerde, İran'ın nükleer faaliyetleri ve Tahran yönetiminin bölgedeki faaliyetleri ele alınacak. Burns'ün ayrıca, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve istihbarat şefi Majed Faraj ile görüşmek üzere İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki Ramallah'a da gideceği belirtiliyor. CIA Direktörünün bu ziyaretinin, İsrailli bir şirkete ait gemiyi hedef alan 29 Temmuz'daki saldırının ardından Tel Aviv ile Tahran arasında gerilimin arttığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekti.Bennett, saldırının arkasında İran'ın olduğunu ileri sürmüş, İran ise suçlamaları reddetmişti.Burns, İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşma için yürütülen gizli görüşmelerde önemli rol oynamıştı. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump ise 2018 yılında anlaşmadan çekilmişti. Ancak halefi Joe Biden'in yönetimi, anlaşmaya geri dönme konusunda İran ile çok sayıda görüşme gerçekleştiriyor.

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