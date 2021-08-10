https://tr.sputniknews.com/20210810/erdogan-gurcistan-cumhurbaskani-ile-gorustu-1047903192.html

Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Gürcistan ilişkileri ve bölgesel... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T21:12+0300

2021-08-10T21:12+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

türkiye

gürcistan

görüşme

salome zurabişvili

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Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştüğü bildirildi. Açıklamada iki liderin, Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin yanı sıra, bölgesel konuları ele aldıkları kaydedildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye yangınla mücadelede gösterdiği dayanışma için teşekkür ettiği de bildirildi.

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recep tayyip erdoğan, türkiye, gürcistan, görüşme, salome zurabişvili