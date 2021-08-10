Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştüğü bildirildi. Açıklamada iki liderin, Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin yanı sıra, bölgesel konuları ele aldıkları kaydedildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye yangınla mücadelede gösterdiği dayanışma için teşekkür ettiği de bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Gürcistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Açıklamada iki liderin, Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin yanı sıra, bölgesel konuları ele aldıkları kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye yangınla mücadelede gösterdiği dayanışma için teşekkür ettiği de bildirildi.