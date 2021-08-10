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Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Gürcistan ilişkileri ve bölgesel... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T21:12+0300
2021-08-10T21:13+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
türkiye
gürcistan
görüşme
salome zurabişvili
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Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştüğü bildirildi. Açıklamada iki liderin, Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin yanı sıra, bölgesel konuları ele aldıkları kaydedildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye yangınla mücadelede gösterdiği dayanışma için teşekkür ettiği de bildirildi.
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recep tayyip erdoğan, türkiye, gürcistan, görüşme, salome zurabişvili

Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

21:12 10.08.2021 (güncellendi: 21:13 10.08.2021)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Gürcistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Açıklamada iki liderin, Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin yanı sıra, bölgesel konuları ele aldıkları kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye yangınla mücadelede gösterdiği dayanışma için teşekkür ettiği de bildirildi.
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