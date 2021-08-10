Pakdemirli'nin açıklamaları şu şekilde: - (Milas yangını) Kanser gibi görünmeyen yerlerden, bir noktadan çıkabilen, devam eden bir yangınla karşı karşıyayız.- Köyceğiz'deki yangından yerleşim yerlerine önemli bir tehdit yok, havadan ve karadan etkin mücadele ediyoruz.-Milli parklar arıcıların konaklaması için açılacak. Arıcılık sektörüne destekler sürecek.-Bugüne kadar uçak kiralama yöntemine gidildi. 2019'dan sonra ise envantere uçak alımı için çalışmaları başlatıldı.
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2021
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Haber bandı
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yangın
Kanser gibi görünmeyen yerlerden, bir noktadan çıkabilen, devam eden bir yangınla karşı karşıyayız