https://tr.sputniknews.com/20210810/kanser-gibi-gorunmeyen-yerlerden-bir-noktadan-cikabilen-devam-eden-bir-yanginla-karsi-karsiyayiz-1047438075.html

Kanser gibi görünmeyen yerlerden, bir noktadan çıkabilen, devam eden bir yangınla karşı karşıyayız

Kanser gibi görünmeyen yerlerden, bir noktadan çıkabilen, devam eden bir yangınla karşı karşıyayız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla ilgili açıklama yapıyor. 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T17:23+0300

2021-08-10T17:23+0300

2021-08-10T17:27+0300

yangın

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Pakdemirli'nin açıklamaları şu şekilde: - (Milas yangını) Kanser gibi görünmeyen yerlerden, bir noktadan çıkabilen, devam eden bir yangınla karşı karşıyayız.- Köyceğiz'deki yangından yerleşim yerlerine önemli bir tehdit yok, havadan ve karadan etkin mücadele ediyoruz.-Milli parklar arıcıların konaklaması için açılacak. Arıcılık sektörüne destekler sürecek.-Bugüne kadar uçak kiralama yöntemine gidildi. 2019'dan sonra ise envantere uçak alımı için çalışmaları başlatıldı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yangın