https://tr.sputniknews.com/20210810/manavgat-ve-side-turistik-otelciler-birligi-baskani-yanginin-bolge-turizmine-zarari-3-milyon-dolar-1047186073.html

Manavgat ve Side Turistik Otelciler Birliği Başkanı: Yangının bölge turizmine zararı 3 milyon dolar

Manavgat ve Side Turistik Otelciler Birliği Başkanı: Yangının bölge turizmine zararı 3 milyon dolar

Manavgat ve Side Turistik Otelciler Birliği Başkanı Cengiz Haydar Barut, “Bölgemizde sadece tatilciler açısından kötü geçen bir tatil oldu. İptaller oldu. 14... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T12:28+0300

2021-08-10T12:28+0300

2021-08-10T19:28+0300

antalya

turizm

yangın

orman yangını

manavgat

zarar

cengiz haydar barut

türkiye'nin yanginlarla mücadelesi

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Antalya Manavgat'ta 28 Temmuz'da 4 farklı noktada başlayan orman yangınında, 2'si orman işçisi 7 kişi yaşamını yitirdi, en az 60 bin hektar alanla birlikte 59 mahalle de zarar gördü. 2 binin üzerinde bina ağır hasar alırken, binlerce hayvan da öldü. Yangın, 220 saat sonra 10'uncu gününde söndürüldü.Yangınla mücadele edilirken alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşmaması için yoğun çaba harcandı. Ancak alevler oteller bölgesine yaklaştı. Turizm tesislerine 4 kilometre kala alevlerin önüne geçildi. Tesisler fiziki olarak yangından etkilenmese de ekonomik olarak zarar gördü.Yangının çıkardığı duman, is ve küller nedeniyle tatilcilerin büyük kısmı ya tatillerini yarıda kesip ülkelerine döndü ya da Manavgat ve Side bölgelerinden uzakta Antalya merkez ve diğer lokasyonlara geçiş yaptı.‘14 günlük sürede rezervasyonlarda ciddi yavaşlama oldu’Manavgat ve Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Cengiz Haydar Barut, yangın nedeniyle tesislerin zarar görmemesinin bölgede tek sevindirici unsur olduğunu söyledi. İnsanların ve hayvanların yaşamını yitirmesine, bitki örtüsünün yanarak küle dönmesine çok üzüldüğünü kaydeden Barut, “Bölgemizde sadece tatilciler açısından kötü geçen bir tatil oldu. İptaller oldu. 14 günlük sürede rezervasyonlarda ciddi yavaşlama oldu. Bu durum 3 milyon dolarlık kayıp yaşattı bölgemize. Ümit ederiz ki yeniden canlanır" dedi.‘En çok Türk tatilcilerimizin rezervasyon iptallerini gördük, biraz panik yaptılar’Tatilcilerin, küçük çocuklu ailelerden oluşması ve yangınla birlikte duman ve küllerin nefes almakta zorluk oluşturması nedeniyle rezervasyonlarını iptal ettiğinden söz eden Başkan Barut, “İnsanlar panik yaşadı. Duman ve küller üzerimize yağdı. En çok Türk tatilcilerimizin rezervasyon iptallerini gördük. Biraz panik yaptılar. Yangının söndürülmesine sevindik" diye konuştu.

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antalya, turizm, yangın, orman yangını, manavgat, zarar, cengiz haydar barut