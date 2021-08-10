https://tr.sputniknews.com/20210810/manisada-6-kisinin-oldugu-kazada-otobusun-carptigi-kamyonun-surucusu-tutuklandi-1047863986.html

Manisa’da 6 kişinin öldüğü kazada, otobüsün çarptığı kamyonun sürücüsü tutuklandı

Manisa’da 6 kişinin öldüğü kazada, otobüsün çarptığı kamyonun sürücüsü tutuklandı

Manisa’nın Soma ilçesinde 6 Ağustos tarihinde yolcu otobüsünün park halindeki kamyona çarpması sonucu 6 kişinin öldüğü 42 kişinin yaralandığı kazanın yürütülen... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T20:09+0300

2021-08-10T20:09+0300

2021-08-10T20:09+0300

türkiye

soma

manisa

tutuklama

kamyon

otobüs kazası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047857670_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_435f3bb149c7c9afcd69f6b2d2df554e.jpg

Manisa’nın Soma ilçesinde İstanbul-İzmir Otoyolu'nda emniyet şeridinde park etmiş haldeki kamyona yolcu otobüsünün çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 42 kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan 16 JNC 40 plakalı kamyon sürücüsü Hasan K. jandarmadaki işlemlerinin ardından, ‘gerekli tedbirleri almamak ve aracını otoyolda uygunsuz park etmek’ iddiasıyla ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.İstanbul’dan Didim’e seyir halinde olan 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsünün şoförü olan ve kazada ağır yaralanan Fikret H.’nin ise tedavisine Manisa Şehir Hastanesi'nde devam edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20210806/manisada-otobus-ile-tir-carpisti-1045174540.html

türkiye

soma

manisa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Haber bandı

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

soma, manisa, tutuklama, kamyon, otobüs kazası