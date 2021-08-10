https://tr.sputniknews.com/20210810/messi-psg-icin-yola-cikti-1047573775.html

Messi, PSG için Paris'te

Messi, PSG için Paris'te

Geçtiğimiz günlerde Barcelona ile yollarını ayıran yıldız futbolcu Lionel Messi, Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ile anlaşmaya vardı. Arjantinli... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T18:12+0300

2021-08-10T18:12+0300

2021-08-10T18:18+0300

dünya

lionel messi

futbol

psg

barcelona

transfer

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Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin yeni takımı belli oldu. 16 yıldır top koşturduğu Barcelona'dan ayrılan 34 yaşındaki oyuncu, artık futbol hayatına Fransa'da devam edecek. Ligeu 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varan Messi, İspanya'daki evinden ayrılarak resmi sözleşmeyi imzalamak için Paris'e ulaştı.Eşi Antonella Roccuzzo'yla birlikte yola çıkan Arjantinli oyuncuyu, Paris'te ise yüzlerce PSG taraftarı karşıladı.Messi için dün de havaalanını dolduran taraftarlar, uzun süre bekledikten sonra alandan ayrılmıştı. Ancak bugün Lionel Messi'nin gelişinin kesinleşmesi üzerine futbolseverler tekrar havaalanına giderek beklemeye geçti.

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lionel messi, futbol, psg, barcelona, transfer